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Fenerbahçe Yunan ekibe yenildi

Fenerbahçe Yunan ekibe yenildi
Fenerbahçe Yunan ekibe yenildi

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Atina’da düzenlenen Pavlos Giannakopoulos Turnuvası’nın final maçında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos’a 85-80 mağlup oldu.

Haziran ayında vefat eden Panathinaikos eski başkanı Pavlos Giannakopoulos anısına düzenlenen turnuvanın yarı finalinde karşılaştığı İsrail temsilcisi Maccabi FOX Tel Aviv'i 94-92 mağlup eden Fenerbahçe; yarı finalde Khimki'yi 90-63 geçen ev sahibi Panathinaikos ile finalde karşılaştı. Karşılıklı basketlerle başlayan maçta ev sahibi ekip daha çok dış atışlarla şansını denedi ve ilk 5 dakikalık bölüm 10-6'lık skorla geçildi. Tyler Ennis'in etkili performans sergilediği ilk çeyrek 22-15 tamamlandı.

Datome'nin açılışını yaptığı ikinci çeyrekte savunmada vites yükselten Fenerbahçe, Ali Muhammed ile Lauvergne'in ikili oyunlarıyla farkı 3 sayıya indirince ev sahibi ekipten mola geldi. Mola sonrası saha paylaşımını hatasız yapan sarı-lacivertli ekip, Sloukas'la skoru 27-28 yaptı. Karşılıklı sayılarla süren oyunda Sloukas'ın üçlüğü skoru bu kez 37-37'de eşitledi. Soyunma odasına ev sahibi ekibin 42-41 üstünlüğüyle gidildi.
Panathinaikos'un 5-0'lık serisiyle başlayan ikinci yarıda Ahmet Düverioğlu'nun smacıyla skor 47-43 oldu. Kalinic'in üçlüğüyle farkın 1 sayıya indiği karşılaşmada avantajı eline geçiremeyen Fenerbahçe, final periyoduna 68-62 geride girdi. 

Son periyoda istediği başlangıcı yapamayan Kanarya, savunmada basit hatalar yapınca fark çift hanelere çıktı. Farkı kapatamayan Fenerbahçe mücadeleden 85-80 mağlup ayrıldı.
Büyük çekişmeye sahne olan mücadeleyi 85-80 kaybeden Fenerbahçe, bu maçın ardından hazırlık dönemini tamamlamış oldu. Sarı-lacivertliler, İtalya'da katıldığı Cagliari Hazırlık Turnuvası'nı dördüncü tamamlamış, Hırvatistan'da katıldığı Zadar Turnuvası'nda oynadığı üç maçı da kazanarak şampiyonluğa ulaşmıştı.  

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