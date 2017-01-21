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Fenerbahçe, zirvedeki yerini sağlamlaştırdı

Spor Toto Basketbol Süper Ligi’nin 15. hafta mücadelesinde lider Fenerbahçe, puan durumunun son sırasında yer alan Halk Enerji Ted Ankara Kolejliler’i 89-76 mağlup ederek, zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.

Fenerbahçe, zirvedeki yerini sağlamlaştırdı

21 Ocak 2017 19:40

Spor Toto Basketbol Süper Ligi maç sonucu: Fenerbahçe: 89 - Halk Enerji Ted Ankara Kolejliler: 76

Ülker Sport Arena’da oynanan karşılaşmaya Fenerbahçe; Melih-Sloukas-Datome-Barış-Vesely 5’lisiyle başlarken, konuk ekip de sahaya Thomas-Shorter-Hummer-Morrison-Galloway 5’iyle çıktı. Rakibine oranla oldukça rahat bir maç çıkaran Fenerbahçe ilk çeyreği 24-18 önde kapattı. Ligde şu ana kadar galibiyet alamayan Halk Enerji Ted Ankara Kolejliler, güçlü rakibi karşısında da fazla direnç gösteremedi. İkinci periyotta konuk ekip özellikle sayı üretmekte zorlanırken, Fenerbahçe; Antic ve Bogdanovic’in 3’lükleriyle farkı iyice açtı. Sarı-lacivertliler ilk yarıyı 44-29 önde tamamladı.

Mücadelenin 3. periyodu oldukça durgun geçti. İki takım da bu periyotta yaptığı top kayıplarıyla öne çıktı. Halk Enerji Ted Ankara Kolejliler, bu bölümde biraz olsun toparlansa da farkı eritme konusunda çok başarılı olamadı. Fenerbahçe, son periyoda 60-47 önde girdi. Mücadelenin son bölümü de üçüncü periyot gibi karşılıklı top kayıplarıyla geçti. Fenerbahçe’de Melih ve Berk Uğurlu oyuna katkısıyla öne çıkan isimler oldu. Konuk ekipte bençten gelen isimlerden yalnızca Yesukan 2 sayı bulabildi. Ted’de kalan bütün sayılar, maça ilk 5’te çıkan isimlerden geldi. Fenerbahçe karşılaşmayı 89-76 kazanmayı başardı.

Salon: Ülker Sports Arena
Hakemler: Fatih Arslanoğlu xxx, Kaan Büyükçil xxx, Serhat Büker xxx
Fenerbahçe: Melih xxx 16, Sloukas xx 14, Datome x 2, Barış xx 2, Vesely xxx 9, Antic xxx 12, Ahmet Düverioğlu xxx 10, Ali Muhammed x, Bogdanovic xx 6, Nunnally x, Berk xxx 9, Egehan x 9
Başantrenör: Zeljko Obradovic
Halk Enerji TED Ankara Kolejliler: Thomas xxx 19, Shorter xxx 22, Hummer x 9, Morrison xx 19, Galloway xx 5, Yesukan x 2, Taylan x, Uğur x
Başantrenör: Can Sevim

1. Periyot: 24-18 (Fenerbahçe lehine)
Devre: 44-29 (Fenerbahçe lehine)
3. Periyot: 60-47 (Fenerbahçe lehine)

5 faul alanlar: Galloway (Halk Enerji Ted Ankara Kolejliler), Ahmet Düverioğlu (Fenerbahçe) 

Bozhan Memiş 

Etiketler: fenerbahçe, Halk Enerji Ted Ankara Kolejliler, maç sonucu, Spor Toto Basketbol Süper Ligi


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