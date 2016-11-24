Zorya, Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı

UEFA Avrupa Ligi A Grubu 5. hafta maçında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Ukrayna ekibi Zorya Luhansk, son antrenmanını maçın oynanacağı Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirdi.

Peki Fenerbahçe Zorya Luhansk maçı saat kaçta, Fener Zorya maçı hangi kanalda, FB Zorya şifreli mi şifresiz mi? İşte Fener Zorya UEFA maçı hakkında aklınıza takılan soruların cevapları olan haberimiz...

Teknik direktör Yuriy Vernydub yönetiminde saat 18:00’da başlayan antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirildi. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman taktik çalışmasıyla sona erdi.

Alper Potuk: “Zorya'yı taraftarımızın desteği ile yeneceğiz”

Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk, Zorya’yı taraftarlarının desteği ile mağlup edeceklerini söyledi.

UEFA Avrupa Ligi A Grubu 5. maçında Fenerbahçe, evinde yarın saat 19.00’da Ukrayna ekibi Zorya ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında sarı-lacivertlilerin başarılı orta saha oyuncusu Alper Potuk açıklamalarda bulundu.

Zorya'ya karşı zor bir maç oynayacaklarını belirten Alper, “İlk maçta nasıl olduklarını gördük. Çok koşuyorlar. Öne çıkan isimleri yok ama takım halinde iyi oynuyorlar. Liglerinde de iyi durumdalar. Taraftarımız desteğiyle evimizde yeneceğimizi düşünüyorum. Yenip, evimize mutlu dönmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Üstünüzde Fenerbahçe forması varsa nerede oynadığınız önemli değil”

Orta sahada mı yoksa kanatlarda mı oynarken daha rahat hissettiği sorusuna Alper, “Bu soruları çok alıyorum. Üstünüzde Fenerbahçe forması varsa nerede oynadığınız önemli değil. Önemli olan sahada ne verdiğinizdir. Orta saha başladım daha sonra kanatlarda oynadım. Nerede görev verilirse orada oynamaya çalışıyorum” diye cevap verdi.

Performansının gün geçtikçe yükselmesiyle olarak yıldız oyuncu, “Sezon başından beri çalışıyorum. Bunu, bıkmadan usanmadan çalışmaya bağlıyorum” dedi.

Dick Advocaat: “Zor bir maç olacak”

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Zorya’nın zor bir rakip olduğunu ilk maçta gördüklerini belirterek, “Kolay maç olmayacak. Oyuncularımın da öyle düşündüğünü sanmıyorum” dedi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi A Grubu 5. maçında yarın Ülker Stadyumu’nda saat 19.00’da Ukrayna ekibi Zorya ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadele öncesinde sarı-lacivertlilerin Teknik Direktörü Dick Advocaat, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Zorya karşısında ilk 11’de rotasyon yapıp yapmayacağının sorulması üzerine Advocaat, “5 zor hafta önce zor fikstür demiştiniz. Bu tarz şanslar mevcuttur. Bu maç bizim için önemli. Yenersek büyük adım atacağız. Yarın iyi bir skor almalıyız. Hedefimiz bu. 11 değil, 22 oyuncudan oluşuyor. Antrenmanda da oyuncularım oynamak istediğini gösteriyor. Takımda yüksek rekabet var. Bu akşam antrenmanda kim iyi durumda göreceğiz” şeklinde konuştu.

“Kolay maç olmayacak”

Takımda rehavet ortamı olduğunu düşünmediğini söyleyen Hollandalı çalıştırıcı, “Bizim kadromuzda iyi profesyonel oyuncular var. Zorya kolay bir takım değil. İlk maçta gördük, 1-1 bitti. Kontra atak oynuyorlar. Bizi üstüne çekip hücuma çıkıyorlar. Kolay maç olmayacak. Oyuncularımın da öyle düşündüğünü sanmıyorum” ifadelerini kullandı.

“İstediğimiz yere gelmek için hep kazanmak istiyoruz”

Yeni bir takıma gelince oyuncuları tanımak için 6 haftaya ihtiyaçlarının olduğunu vurgulayan Hollandalı çalıştırıcı, “Ligde de ilk 3 maçta fena oynamadık ama 1 puan aldık. Orada kaybettiğimiz puanları telafi etmeye çalışıyoruz. İstediğimiz yere gelmek için hep kazanmamız gerekiyor. Profesyonel oyuncularım var. Hepsi oynamak istiyor” açıklamasını yaptı.

“Alper gelişim gösterdi ama Salih…”

Salih’in gelişimi ilgili soruya Advocaat, “Örneğin Alper geçtiğimiz sezonu kenarda geçirdi. Ben de geldiğimizde orada kullanılıyordu. Alper esas orta saha oyucusu. Aatif Chahechouhe ise sezon başında o heyecanı vermedi. Son oynadığı 2 maçta istediğimizi anladığını gösterdi. Biz şampiyon olmak istiyoruz o da anladı. Alper gösterdi, ama Salih göstermedi. Son günlerde Salih antrenmanda agresiflik gösterdi” dedi.

“Umarım yarın iyi iş çıkarmazlar”

Zorya hakkında da açıklamalarda bulunan deneyimli çalıştırıcı, “İlk maçın sonuncunda 11 için iyi sonuç olduğunu söylemiştim. Manchester United ile Feyenoord karşısında nasıl oynadıklarını gördük. İyi organize olan bir takım. Shakhtar Donetsk’ten 6 tane oyuncuları var. Gelecek vaat ediyor. Kendi liglerinde 3. sıradalar. O ligde her şey olabilir. İyi iş çıkarıyorlar. Umarım yarın iyi iş çıkarmazlar” ifadelerini kullandı.

MAÇ BİLGİLERİ

Maçın saati: 19:00

Maçın günü: 24 Kasım 2016 (Perşembe)

Stadyum: Ülker Stadyumu

Maçın hakemi: Harald Lechner

Canlı Yayın: Tivibu (Şifreli)

Canlı anlatım: İha.com.tr

Fenerbahçe’ye Avusturyalı hakem

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi’nde Zorya Luhansk ile oynayacağı karşılaşmayı Avusturya Futbol Federasyonu'ndan Harald Lechner yönetecek.

UEFA Avrupa Ligi A Grubu’nda 24 Kasım Perşembe günü saat 19.00’da Ülker Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmada Lechner’in yardımcılıklarını Andreas Heidenreich ve Maximilian Kolbitsch yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Andreas Staudinger olacak.

Avusturyalı hakem Harald Lechner, Osmanlıspor'un deplasmanda Villarreal'i 2-1 mağlup ettiği karşılaşmayı da yönetmişti.

Yuri Vernydub: “Onlara sürpriz yapmak istiyoruz"

Zorya Teknik Direktörü Yuri Vernydub, Fenerbahçe maçının zor bir karşılaşma olacağını belirterek, "Onlara sürpriz yapmak istiyoruz" dedi.

Zorya Teknik Direktörü Yuri Vernydub ile oyunculardan Dmytro Grechyshkin, UEFA Avrupa Ligi A Grubu 5. maçında deplasmanda oynayacakları Fenerbahçe maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Zor bir maç olacağını belirten Dmytro Grechyshkin, “İyi hazırlandık. Bizim için önemli bir maç. Umarım başladığımız andan sona ana kadar başarılı oluruz. Şu an takımımız hazır. Fenerbahçe’nin formu çok iyi durumda. Yarın ilginç bir karşılaşma olacak. Fenebahçe’nin taraftarı çok iyi. Taraftarın baskısını hissedeceğiz” dedi.

Fenerbahçe’nin formundaki değişimin sorulması üzerine Grechyshkini, “Açıkça Fenerbahçe’yi yakından takip etmiyorum. Kendi sahalarında çok iyiler. Art arda 8 galibiyetleri var. Bizimle oynadıktan sonra formlarını yükseltiler. Hocamız konsantre olmamızı istedi. Golleri kaçırmamızı istedi. Son ana kadar bunu sürdürmemizi istedi. Elimizden gelenini daha fazlasını yapmamız gerekiyor” diye konuştu.

Vernydub: “Fenerbahçe çok iyi durumda”

Zorya Teknik Direktörü Yuri Vernydub ise grupta şanslarının az olmasına rağmen sonuna kadar mücadele edeceklerini belirterek, “Fenerbahçe çok iyi durumda.Yüksek motivasyonlular. Belki ligin başın değillerdi ama hızla tempo kazandılar. Zor bir karşılaşma olacak. Fenerbahçe stadına rağmen, onlara sürpriz yapmak istiyoruz” dedi.

“Yarın oyuncularımın tecrübelerini oraya koyma günü”

Avrupa Ligi’nin kendileri için tecrübe olduğunu söyleyen Yuri Vernydub, “Mancehster United, Fenerbahçe gibi takımlarla oynamak önemli. İlkler her zaman heyecan verici oluyor. Biz kuvvetli takımlarla oynuyoruz. Daha tecrübeli olacağız. Yarın oyuncularımın tecrübelerini oraya koyma günü” diye konuştu.

“Hazırlıklı geldik”

Fenerbahçe’nin zayıf yönleri hakkında da açıklamalarda bulunan Vernydub, “Türk liginde takip ettiğim kadarıyla aynı oyuncular oynuyorlar. 15 oyuncu ile oynuyorlar. İnceledik, Avrupa standartlarında bir takım. Volkan Demirel efsane bir oyuncu. Defansları çok iyi; Kjaer, Hasan Ali Yıldırım, Şener. Gerçekten çok iyiler. Forvetleri çok başarılı. Robin van Persie çok formda. İyi bir takım. Dolayısıyla biz de hazırlıklı geldik. Ama elimizden geleni yapmaya hazırız. Doğru yoldayız. Onu uygulayacağız” dedi.

Vernydub, Fenerbahçe'nin hafta sonu Galatasaray derbisi oymasının yorgunluk yapmayacağını aksine daha formda karşılarına çıkacaklarını vurguladı.