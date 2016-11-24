FENERBAHÇE 0-0 ZORYA LUHANSK

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13'Zorya'nın kullandığı kornerde Volkan topu yumruklayarak uzaklaştırdı.

12'Zorya'nın kullandığı kornerde Kjaer ceza sahasında topu karşıladı ardından Zorya tekrar yüklendi ve top yeniden kornere gitti

12'Zorya korner kullanacak

11'Zorya sol kanattan hızlı çıktı ancak savunmada Simon Kjaer tam zamanında aray girdi ve topu kornere gönderdi.

10'Fenerbahçe savunmasının geri pasında top yavaş kaldı ancak Volkan kalesini zamanında terk etti ve topu uzaklaştırdı.

9'Kjaer'in uzun pasında Sow topa çok uzak kalıyor ve kaleci Oleksii Shevchenko topu alıyor.

8'Zorya'nın kullandığı serbest vuruşta Rafael Forster kafayı vurdu ancak top auta gidiyor.

7'Zorya'da Olexandr Karavaev Volkan Şen'in müdahalesi sonrası yerde kaldı. Zorya serbest vuruş kullanacak.

6'Fenerbahçe serbest vuruşu paslaşarak kullandı ancak daha sonra Zorya presle topu tekrar kazandı.

6'Orta sahada Emenike rakiplerinden sıyrılmak isterken yerde kaldı. Fenerbahçe serbest vuruş kullanacak.

5'Zorya'nın kullandığı serbest vuruşta Sow'a savunmasına yardım ediyor ve topu karşılıyor.

5'Olexandr Karavaev Skrtel'in müdahalesi sonrası yerde kaldı. Zorya korner bayrağına yakın yerden serbest vuruş kullanacak.

4'Orta alanda Alper rakibine faul yapıyor. Zorya serbest vuruş kullanacak.

1'Karşılaşmaya başlayan taraf Fenerbahçe. Ancak Hasan Ali topu rakibine kaptırıyor.

0'Karşılaşmada ilk düdük çalıyor.

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İŞTE İLK 11'LER:

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Martin Skrtel, Simon Kjaer, Hasan Ali Kaldırım, Şener Özbayraklı, Mehmet Topal, Alper Potuk, Josef De Souza, Volkan Şen, Emmanuel Emenike, Moussa Sow

Yedekler: Fabiano Ribeiro, Roman Neustadter, İsmail Köybaşı, Miroslav Stoch, Salih Uçan, Ozan Tufan, Van Persie

Zorya: Oleksiy Shevchenko, Eduard Sobol, Nikita Kamenyuka, Rafael Forster, Mikhail Sivakov, Igor Chaikovskyi, Dmytro Grechyshkin, Ivan Petryak, Oleksandr Karavayev, Igor Kharatin, Vladyslav Kulach

Yedekler: Igor Levchenko, Evgen Opanasenko, Grygoriy Yarmash, Jaba Lipartia, Zeljko Ljubenovic, Paulinho, Emmanuel Bonaventure

MAÇ ÖNCESİ GELİŞMELER:

Temsilcimiz Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Jeremain Lens, Gregory Van Der Wiel ve Uygar Mert Zeybek'in yanı sıra UEFA'ya verilen 25 kişilik kadroda yer almayan Aatif Chahechouhe ve Fernandao, bu karşılaşmada forma giyemeyecek.



A Grubu'nda geride kalan 4 maç sonunda Fenerbahçe, topladığı 7 puanla lider durumda bulunuyor. Zorya Luhansk ise 4 maçta topladığı 2 puanla grupta son sırada yer alıyor.



UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimizden Fenerbahçe, A Grubu 5. hafta mücadelesinde kendi sahasında Zorya Luhansk'ı konuk ediyor. Saat 19:00'da başlayacak müsabakayı Avusturya Futbol Federasyonu'ndan Harald Lechner yönetecek.

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