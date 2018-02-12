Fenerbahçe'de aranan golcü bulundu

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında oynanan ve Fenerbahçe’nin 2-0’lık üstünlüğüyle sonuçlanan Medipol Başakşehir müsabakasına Fernandao damga vurdu. Brezilyalı forvet gösterdiği etkili performans ve attığı 2 golle takımını galibiyete taşıdı. Sezon başındaki sakatlıklarından dolayı 11 maç kaçıran Fernandao Süper Lig’de forma giydiği 7 maçta 3 gol atarak sar-lacivertlilere büyük katkı sağladı. Yaşadığı diz sakatlığı yüzünden 48 gün sonra sahalara Karabükspor karşılaşmasında yeniden dönen 30 yaşındaki futbolcu ilk olarak ligin 2. yarısında Göztepe karşısında forma giydi. Göztepe müsabakasında alınan 2-1’lik galibiyete 1 gol ile katkı sağlayan Brezilyalı futbolcunun etkili futbolu taraftarlardan alkış aldı. Ligin 21. haftasında ise Başakşehir müsabakasında 2-0’lık galibiyetteki 2 golü atan ve hava toplarında üstünlük sağlayan Fernandao gösterdiği bu performans ile maçın yıldızları arasında yer aldı.

FORMU YÜKSELİYOR

Yaşadığı sakatlıklar sonrası tekrardan takıma dönen ve oynadığı her maçta form grafiğini yükselten Fernandao teknik heyetin yüzünü güldürüyor. Takımdan Robin van Persie’nin ayrılması, Vincent Janssen’in sakatlığı ve Roberto Soldado’nun bir türlü bekleneni verememesine karşın sakatlık sonrası gollerini atan Fernandao, Teknik Direktör Aykut Kocaman’ın gol yollarında ilk tercihi olarak geliyor.

Ozan Buğra Koşar