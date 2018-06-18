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Fenerbahçe'de Aykut Kocaman ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe, Teknik Direktör Aykut Kocaman ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı.

Fenerbahçede Aykut Kocaman ile yollar ayrıldı

18 Haziran 2018 16:28

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