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Fenerbahçe’de bayramlaşma töreni yapıldı

Fenerbahçe’de geleneksel bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.

Fenerbahçede bayramlaşma töreni yapıldı

17 Haziran 2018 14:32

Fenerbahçe’de Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi. Kalamış Faruk Ilgaz Tesisleri’nde yapılan törene Başkan Ali Koç, Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, yönetim kurulu üyeleri ve çeşitli branşlardaki sporcular katılım gösterdi. Törende açıklama yapan Ali Koç, "Ramazan bayramınız kutlu olsun sağlıklı, huzurlu, neşeli mutluluk içinde, sarı-lacivert başarılar içinde nice bayramlar yaşarız. Babalar gününü ayrıca kutluyorum. Çocuklarınızla nice babalar günü yaşamanızı temenni ediyorum. Bana ve arkadaşlarımıza gösterdiğiniz sıcak ilgi için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

KOÇ’A YOĞUN İLGİ

Sarı-lacivertli taraftarlar, Başkan Ali Koç ile hatıra fotoğrafı çektirmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Ayrıca Koç çocuklarla yakından ilgilendi. Yaklaşık 2 saat süren bayramlaşmada hoparlörden kısa bir süreliğine Galatasaray marşı çalındı. Sarı-kırmızılıların marşının çalınması Fenerbahçeli taraftarlar tarafından fark edilmezken, bu durumun bir video oynatma portalındaki otomatik oynatmadan dolayı gerçekleştiği öğrenildi. 

 

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