Fenerbahçe'de Cocu'nun görevine son verildi

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, evinde MKE Ankaragücü'ne 3-1 gibi bir skorla mağlup olmasının ardından acil toplanan sarı-lacivertli yönetim, Teknik Direktör Phillip Cocu'nun görevine son verdi. Maç esnasında da Sportif Direktör Comolli ile görüşen Başkan Ali Koç, Galatasaray derbisi öncesi önemli bir karara imza attı.

Sarı-lacivertlilerin resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbol A takımı teknik direktörümüz Phillip Cocu bu akşam itibariyle görevinden alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.