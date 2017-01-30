Teknik Direktör Dick Advocaat yönetiminde gerçekleşen ve yaklaşık 1 buçuk saat süren antrenmanda Kayserispor maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaparken, diğer oyuncular ise ısınma, koşu, koordinasyon, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maç ile noktalandı.

Fenerbahçe, Beşiktaş maçının hazırlıklarını 1 Şubat Çarşamba günü yapacağı antrenmanla sürdürecek. İki ekip 5 Şubat Pazar günü saat 20.30'da Vodafone Arena'da karşı karşıya gelecek.

