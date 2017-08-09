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Fenerbahçe’de Göztepe mesaisi başladı

Cagliari ile oynanan hazırlık maçının ardından 1 gün izin yapan Fenerbahçe, Göztepe ile oynayacağı Süper Lig karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçede Göztepe mesaisi başladı

09 Ağustos 2017 19:52

Ülker Stadyumu’nda Cagliari ile hazırlık maçı yaptıktan sonra 1 gün izin yapan Fenerbahçe, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı. Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde çalışan sarı-lacivertliler, ısınma hareketlerinin ardından 5’e 2 top kapma çalışması yaptı. Sakatlığı süren Fernandao takımdan ayrı çalışırken, Salih Uçan, kas zorlanmasından kaynaklı olarak dinlendirildi. Gregory van der Wiel de sakatlığı nedeniyle antrenmanda yer almadı. Antrenmanın ilk yarım saati basına açık olarak gerçekleştirilirken, futbolcular son bölümde taktik ağırlıklı çalıştı. Fenerbahçe, Göztepe hazırlıklarına yarın devam edecek.

Bozhan Memiş - Kaan Kızıl 

Etiketler: fenerbahçe, Göztepe


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