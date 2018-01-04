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Fenerbahçe’de iki isim kadro dışı

Fenerbahçe’de Robin Van Persie ve Ozan Tufan’ın Antalya kampı kadrosuna dahil edilmediği belirtildi.

Fenerbahçede iki isim kadro dışı

04 Ocak 2018 11:32
Fenerbahçe’de iki isim kadro dışı - Tıkla İzle

Devre arası kamp çalışmalarına yarın Antalya’da başlayacak olan sarı-lacivertlilerde Teknik Direktör Aykut Kocaman flaş bir karar aldı. Tecrübeli teknik adamın kamp kadrosuna sakatlığı nedeniyle ilk yarıda forma şansı bulamayan Hollandalı yıldız Robin Van Persie ve performansından memnun kalmadığı Ozan Tufan’ı dahil etmediği öğrenildi.

PERSIE’NİN YERİNE ELJIF ELMAS

Sezon başında büyük umutlarla kadroya dahil edilen ancak FIFA tarafından 18 yaşını doldurmadığı için transfer yasağı getirilen Eljif Elmas’ın takıma çok büyük katkı yapacağını düşünen Kocaman, bu futbolcunun lisansının çıkartılması için kadrodaki 1 yabancıdan vazgeçmesi gerekiyordu. Sarı-lacivertlilerin Van Persie ile yolları ayırarak yerine genç futbolcuyu takıma dahil etmeyi planladığı belirtiliyor.

 

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