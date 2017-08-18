Fenerbahçe’de Isla, Soldado ve Guiliano için imza töreni düzenlendi

Ülker Stadyumu’nda düzenlenen imza töreninde Mauricio Isla, Roberto Soldado ve Guiliano’nun yanı sıra yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu. 3 futbolcuyla birlikte basın mensuplarının karşısına çıkan yönetici Önder Fırat, 2-0 kaybedilen Vardar maçını hatırlatarak, “Bu toplantıya iyi bir ruh haliyle çıkmak isterdik. Makedonya’dan iyi olmayan bir sonuçla döndük. Hepimiz üzgünüz. Ancak telafisi olan bir maç ve takımımız bunu telafi edecek güçte. Önümüzdeki maçta bunu yapacaklarına inancımız tam. Burada bulunmamızın sebebi yeni transferlerimizi sizlerle buluşturmak. Bunu daha önce yapmak istemiştik ama antrenmanlar ve maçlardan dolayı fırsat bulamadık. 3 oyuncuya da kulübümüze gelmek için gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. Futbolcularımıza takımımıza geldikleri için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Fırat, Barcelona’da yaşanan terör saldırısıyla ilgili olarak da, “Barcelona’da hain bir terör saldırısı oldu. Bu saldırıyı gerçekleştirenleri kulübüm ve kendim adına kınıyorum. Hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum, yaralılara da acil şifalar diliyorum” açıklamasını yaptı.

Isla: “Burada olmaktan dolayı mutluluk duyuyorum”

Fenerbahçe’nin Şili’li futbolcusu Isla, böyle büyük bir kulüpte olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, “Geleneklerine bağlı bir kulüp. Türkiye’nin her yerine yayılmış bir kulüp ve herkesin oynamak isteyeceği bir yer burası. Takımla bütünleşmemi hızlı şekilde atlattığımı düşünüyorum. Taraftarlarımızın önünde de forma giyme şansı buldum. Bundan sonraki süreçte de elimden gelenin en iyisini yapacağımı söyleyebilirim” diye konuştu.

“Kariyerim için çok önemli bir adım”

Fenerbahçe’ye transfer olmasının kariyeri açısından ileriye doğru çok önemli bir adım olduğunu ifade eden Isla, “Cagliari’de iyi bir sezon geçirmek istemiştim geçen sene. Kariyerimde ileriye doğru gitmek istedim ve bunu da başardım. Türkiye’nin en önemli takımına geldim. Ailem, arkadaşlarım ve Şili futbolu için önemli bir noktadayım. Daha önce bek pozisyonunda ve orta sahada oynadım. Tercihim bek pozisyonudur. 4’lü savunmada da 3’lü savunmada da oynadım. İtalya’da son dönemde çok tercih edilen bir sistemdir 3’lü savunma. Bu iki sistemde de bek pozisyonunda forma giydim” açıklamasını yaptı.

Soldado: “Fenerbahçe’nin büyüklüğünü herkes biliyor”

Futbolu seven herkesin Fenerbahçe’nin ne kadar büyük bir kulüp olduğunu bildiğini söyleyerek sözlerine başlayan Soldado, “Türkiye’de Fenerbahçe’nin yeri çok açık şekilde belli oluyor. İstanbul’a ilk adım attığım andan itibaren gösterilen karşılamaya çok teşekkür ediyorum. Buna karşılık yapabileceğim tek şey goller atmak ve bu sevginin karşılığını verebilmek. Umarım bu sezon istediğimiz kupaların hepsini alırız” diye konuştu.

“Sahada olmak istiyorum”

Soyunma odasındaki rekabetin sahaya yansıması gerektiğini söyleyen İspanyol futbolcu, “Umuyorum takıma katkı verebiliriz. Bizim için en önemli olan takımın başarısı. Umarım geçen seneden daha iyi bir noktada oluruz. Yapmamız gereken iyi çalışmak, bunun yanında şansın da yanımızda olmasını beklemek. Umarım geçen seneden daha iyi bir noktada oluruz” dedi. Soldado, fizik olarak kendisini iyi hissettiğini söyleyerek, “Şu ana kadar takımla az sayıda antrenman yaptım. Geçen sene bir sakatlık yaşadım ve çok fazla maç kaçırdım. Dün 30 dakika şans buldum ve maçtan sonra da kendimi çok iyi hissettim. Bu doğrultuda hocamız şans verirse sahada olmak istiyorum” diye konuştu.

Giuliano: “Benim için zor bir transfer dönemi oldu”

Isla ve Soldado gibi bu formayı giymekten dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Giuliano, “Taraftarımıza, başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Beni buraya getirmek için gösterdikleri gayretten dolayı teşekkür ediyorum. Hazar günü bizi bekleyen bir derbi var ve bu karşılaşmaya kadar en iyi şekilde hazırlanmak istiyorum. Umarım bana gösterilen sevginin karşılığını verebilirim” dedi. Transfer süreciyle ilgili olarak da konuşan Brezilyalı futbolcu, “Zor süreç oldu. Bu bizim kontrol edemeyeceğimiz bir zorluktu, işin dış tarafında ortaya çıktı. Fenerbahçe’nin teklifini duyunca kabul etmiştim. Son dakikaya kadar buraya gelmek için mücadele ettim. Fenerbahçe’nin büyüklüğünü ve hedeflerini bildiğim için burayı seçtim. Her zaman hedefleri kupalar olan bir kulüpteyim ben. Burası benim gelişimim için de çok önemli” açıklamasını yaptı.

“Alex bir idol ama ben Giuliano’yum”

Fenerbahçe’nin efsane isimlerinden Alex’le ilgili olarak da konuşan Giuliano, “Alex mükemmel b ir oyuncuydu. Çok üst düzey seviyede mükemmel bir oyuncuydu. Türkiye’de idol olan iyi sonuçlar alan bir oyuncuydu. Gelmeden önce konuştum kendisiyle. Umarım her şey iyi gider ve başarılı olursun dedi. Saha içinde özelliklerimiz farklı. Çok farklı iki oyuncuyuz. Onun elde ettiği başarılardan dolayı bir sorumluluk hissediyorum. Ama ben kendim olmak istiyorum ve iyi sonuçlar almak istiyorum arkadaşlarımla. Alex bir liderdi ama ben burada Giuliano olmak istiyorum. Alex klasik bir 10 numaraydı. Günümüz futbolunda böyle bir durum kalmadı. Benim tarzım daha farklı, forvete yakın bir oyuncuyum. Zaman zaman 9 numaranın yanında da oynayabiliyorum. Aynı zamanda kanat ve ofansif orta saha olarak da oynuyorum. Topu çok seven bir oyuncuyum. Ceza sahası içini ve asist yapmayı seviyorum. Maç içinde denediğim oyunlar bunlar” ifadelerini kullandı.

“Beklentilerin farkındayım”

Beklentilerin çok yüksek olduğunu ve bunun da farkında olduğunu söyleyen Giuliano, “Beklentiler yüksek bunun farkındayım ve bundan dolayı heyecanlıyım. En önemlisi saha içinde iyi sonuçlar alabilmek. Soldado’nun da söylediği gibi tek hedefimiz takıma katkı sağlamak. Eğer bunu yapabilirsek çok mutlu olurum ve bundan daha büyük bir beklenti olamaz” dedi.

Soru-cevap kısmının tamamlanmasının ardından 3 futbolcu birlikte basın mensuplarına poz verdi.

Bozhan Memiş - Mustafa Bakırhan - Mehmet Şirin Topaloğlu