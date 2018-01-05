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Fenerbahçe’de James Nunnally korkuttu

Fenerbahçe Doğuş’ta forma giyen Amerikalı oyuncu James Nunnally, Baskonia mücadelesinin 3. periyodunda smaç bastıktan sonra sert bir şekilde yerde kalarak, sakatlandı.

Fenerbahçede James Nunnally korkuttu

05 Ocak 2018 22:26

Fenerbahçe Doğuş’ta sakatlık şoku yaşandı. THY Euroleague’in 16. haftasında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan Fenerbahçe Doğuş - Baskonia mücadelesinin 3. çeyreğinde bitime 1 dakika 46 saniye varken Birleşik Amerikalı basketbolcu James Nunnally, bastığı smaç sonrası sert bir şekilde yere düştü. Yerde kalan deneyimli basketbolcu, sağlık görevlilerinin parkedeki ilk müdahalesinin ardından sedye ile hastaneye kaldırıldı. Nunnally'nin düşmenin etkisiyle kısa süreli bilinç kaybı yaşadığı belirtilirken, hastaneye giderken bilincinin yerine geldiği ve yapılan ilk müdahale sonrasında durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Nunnally’nin yaşadığı sakatlık sonrası eşinin de gözyaşları içinde salonu terk ettiği görüldü. 

Bora Akyol-Uygar Aydın
 

Etiketler: fenerbahçe

 

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