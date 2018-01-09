Fenerbahçe’de Josef antrenmanı yarıda bıraktı

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya Belek’te sürdüren Fenerbahçe, sabah antrenmanında kondisyon ve şut çalışması yaptı. Sakatlığı bulunan Giuliano tedbir amaçlı idmana çıkmazken salonda çalıştı. Sarı-lacivertli takımda Brezilyalı oyuncu Josef de Souza, sağ arka baldırında hissettiği ağrı nedeniyle tedbir amaçlı olarak antrenmanı yarıda bıraktı. İdmandan sonra basın toplantısı düzenleyecek olan Josef de Souza, sakatlığı nedeniyle basın toplantısına da çıkmadı. Bu futbolcunun yerine Roberto Soldado, basın toplantısında soruları yanıtladı. Isınma hareketleri ve pas çalışmasının yapıldığı idmanın son bölümünde şut çalışması yapıldı. Şutlarda isabet oranının yüksek olması, Teknik Direktör Aykut Kocaman’ın yüzünü güldürdü. Özellikle Kameni, Neustadter ve Skrtel’in neşeli oldukları gözlerden kaçmazken, bu oyuncular, takım arkadaşlarıyla sürekli şakalaşarak takımda moralleri tavan yapan isimler oldu. Antrenman öncesinde ise Teknik Direktör Aykut Kocaman, basın mensuplarıyla bir süre sohbet etti. Kocaman, gazetecilerle özellikle Fenerbahçe’de oynadığı dönemdeki anılarıyla ilgili konuştu. Hazırlıklarına devam edecek olan sarı-lacivertliler akşam basına kapalı olarak çalışacak.

Bozhan Memiş - Adem Akalan - Mehmet Şirin Topaloğlu

