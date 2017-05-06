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Fenerbahçe’de kadro sıkıntısı

Zorlu Beşiktaş derbisi öncesinde Fenerbahçe’de kadro sıkıntısı yaşanıyor. Mehmet Topal’ın cezalı, Şener’in de sakat olması, Teknik Direktör Dick Advocaat’ı düşündürüyor.

Fenerbahçede kadro sıkıntısı

06 Mayıs 2017 14:39

Vodafone Arena’da yarın Beşiktaş’a konuk olacak olan Fenerbahçe’de Teknik Direktör Dick Advocaat, kadro sıkıntısı yaşıyor. Rizespor ile oynanan maçta sarı kart görerek cezalı duruma düşen Mehmet Topal’ın yokluğunda bu bölgede Ozan Tufan’ı oynatmayı düşünen Hollandalı hoca, Şener’in sakatlığı sonrasında plan değiştirdi.

Şener’in bölgesinde forma giyen Gregory van der Wiel’in sürekli sorun çıkartması ve Fenerbahçe’den ayrılmak istemesi nedeniyle bu futbolcuyu kadroya almayı düşünmeyen Advocaat, sağ bekte Ozan Tufan’ı deniyor. Mehmet Topal’ın yerinde ise daha önce bu bölgede forma giyen Roman Neustadter oynayacak.

Ligin ikinci yarısında sakatlığı nedeniyle yalnızca Medipol Başakşehir karşılaşmasında forma giymeyen Mehmet Topal'ın yokluğunda, Josef de Souza'nın da daha defansif oynaması bekleniyor. Advocaat, Topal'ın oynadığı maçlarda Souza'yı hücuma yakın oynatıyordu.

Sow’u sol kanada çekecek

Robin van Persie’nin cezalı olduğu Çaykur Rizespor karşılaşmasında attığı 2 golle galibiyeti getiren Moussa Sow’un Beşiktaş karşısında da ilk 11’de olması bekleniyor. Golcü futbolcuyu oynatmak isteyen Advocaat, forvet hattında Robin van Persie’ye şans vermeyi planlıyor. Sow’u sol kanatta sahaya sürmeyi planlayan Fenerbahçe Teknik Direktörü Advocaat, Aatif’ı ise kulübede oturtacak. 

Bozhan Memiş
 


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