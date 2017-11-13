Fenerbahçe'de kaleciler güven vermiyor

Süper Lig'de 11 haftada topladığı 17 puanla 7. sırada kendisine yer bulan Fenerbahçe, taraftarlarını hayal kırıklığına uğratırken, bu periyotta kalecilerin gösterdiği performans da vasatın altında kaldı. 11 maçta yediği 16 golle ortalamanın çok üzerinde gol yiyen sarı-lacivertli ekip, rakip fileleri ise 21 kez sarsarak maç başı 1.90 gol ortalamasına ulaştı. Ancak Fenerbahçe'nin yediği gol ortalaması ise 1.45 oldu. Aykut Kocaman'ın ekibi, ligde yalnızca Galatasaray derbisinde gol yemedi.

Fenerbahçe'de kalecilerin performansı da tartışma konusu. Yeni transfer Carlos Kameni, 6 karşılaşmada forma giyerken, bu maçlarda 7 gol yedi ve maç başına 1.16 gol ortalamasıyla oynadı. Kameni, geçtiğimiz sezon ise Malaga'da 11 haftada 16 gol yemişti ve maç başı 1.90 gol ortalamasıyla oynamıştı. Yıllardır Fenerbahçe'nin 1 numarası olan Volkan Demirel de bu sezon yaşadığı düşüşle dikkat çekiyor. Sezon başından bu yana 5 lig maçında forma giyen Volkan Demirel, yediği 9 golle dikkat çekti. Volkan Demirel, maç başı 1.80 gol ortalamasıyla oynadı. Tecrübeli kaleci, geçen sezon ise ilk 11 haftanın tamamında forma giyip kalesinde 10 gol görmüş ve 0.90 ortalamayla oynamıştı.

Ozan Buğra Koşar

