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Fenerbahçe’de kombine yenilemeleri başladı

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde kombine kartlarının 2018-2019 futbol sezonu kombine yenileme süreci başladı.

Fenerbahçede kombine yenilemeleri başladı

18 Haziran 2018 15:11

Fenerbahçe’de kombine yenileme işlemleri başladı. Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

“Kombine kart satışı ve yenileme sürecinde, taraftarlarımız stadımızdaki kombine kart merkezinin yanı sıra, passo.com.tr web sitesi üzerinden de online olarak kombine kart satışı ve yenileme işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir. Yeni sezonda geçerli olacak kombine kartlar için, eski hak sahiplerine tanınan ve bugün başlayan yenileme süresi, 26 Haziran Salı günü sona erecek. 24 Haziran 2018 Pazar günü yalnızca passo.com.tr web sitesi üzerinden yenileme işlemi yapılabilecektir. Kombine kartlarında değişiklik yapmak isteyen hak sahipleri, 27 Haziran 2018 Çarşamba günü, stadımızdaki kombine merkezine gelerek değişiklik işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir. Yenileme sürecinin sonrasında, Kongre ve Temsilci Üyelerimiz için 29-30 Haziran tarihlerinde yeni sezon kombine kart satışından öncelikli olarak yararlanabileceklerdir. 2018-19 sezonu kombine kartlarının genel satışı ise 3 Temmuz 2018 Salı günü başlayacaktır.”  

Etiketler: fenerbahçe

 

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