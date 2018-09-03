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Fenerbahçe’de kombineler satışa çıktı

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın, 2018-2019 sezonunda Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynayacağı mücadelelerde geçerli olacak kombine kartlarının genel satışı bugün başladı.

Fenerbahçede kombineler satışa çıktı

03 Eylül 2018 14:26


Tahincioğlu Basketbol Ligi’nin başlamasına 1 ay kala Fenerbahçe’de kombineler genel satışa çıktı. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ve EuroLeague maçlarını kapsayacak sezonluk biletlerin genel satışı 23 Eylül Pazar gününe kadar devam edecek. Satışlar, Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nun Batı Girişi bilet gişesinden 09.00 - 18.00 saatleri arasında gerçekleşecek.

Satışa çıkan kombine bilet fiyatları şu şekilde: 

Saha İçi 1. sıra: 25.000 TL
Saha İçi 2. sıra: 17.500 TL
Saha İçi 3. sıra: 15.000 TL
Kategori 1-A: 6.800 TL
Kategori 1-B: 5.900 TL
Kategori 1-C-T: 4.500 TL
Kategori 1-B (203-204-213-214): 3.200 TL
Kategori 2: 2.300 TL
Kategori 3: 1.700 TL
Kategori 4: 1.200 TL
Kategori 5: 800 TL
Kategori 6: 700 TL  

Etiketler: fenerbahçe

 

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