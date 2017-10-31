Fenerbahçe’de kötü gidişat sürüyor

Yeni sezona Teknik Direktör Aykut Kocaman ile başlayan Fenerbahçe, 4. yıldızı takma hedefiyle çıktığı bu yolda ilk 10 haftada beklenenin altında kaldı. Sezonun ilk 2 haftasına Göztepe ve Trabzonspor karşısında alınan 2-2'lik beraberliklerle başlayan sarı-lacivertliler, 3. haftada ise ilk galibiyetini aldı ve deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti. Toparlanma sürecine gireceği düşünülen Kanarya, beklentileri karşılayamadı ve ligin 4. haftasında evinde Medipol Başakşehir'e son dakikalarda yediği golle 3-2 mağlup oldu. Bu mücadelenin ardından sırasıyla Alanyaspor'u deplasmanda 4-1, Ülker Stadı'nda da Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Kanarya, galibiyet serisini 3'e çıkarma şansını 7. haftada deplasmanda oynadığı Akhisarspor maçında kaybetti. 2 kırmızı kart gördüğü karşılaşmada rakibine 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, bir sonraki hafta evinde oynadığı Yeni Malatyaspor maçını 3-1 mağlup ederek moral tazeledi. Dalgalı sonuçlar aldığı Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda ezeli rakibi Galatasaray ile 0-0 berabere kalan Aykut Kocaman'ın takımı, son olarak da dün akşam oynanan mücadelede 3-1 öne geçtiği maçta skoru koruyamadı ve Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı.

Bu 10 haftalık periyotta 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi alan sarı-lacivertli ekip, 16 puanla 8. sırada yer alıyor.

Daha önce 2012-2013 sezonunda yine Aykut Kocaman yönetiminde ilk 10 haftayı 16 puanla kapayan Fenerbahçe, o sezonu şampiyon olan Galatasaray’ın 10 puan gerisinde 61 puanla 2. sırada tamamlamıştı.

Ozan Buğra Koşar



