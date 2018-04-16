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Fenerbahçe'de kupa derbisinin hazırlıkları başladı

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında perşembe günü Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçede kupa derbisinin hazırlıkları başladı

16 Nisan 2018 17:06

Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Demir Grup Sivasspor maçında forma giyen futbolcular, ilk bölümde takımla çalışırken ikinci bölümde ise aktif dinlenmeye yönelik çalışmalarla antrenmanı tamamladı. Diğer futbolcular koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladıkları antrenmanda 3 gruba ayrıldılar ve 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Pas çalışmalarıyla süren antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandı. 

Fenerbahçe hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. İki takım arasında Vodafone Park'ta oynanan ilk maç 2-2 eşitlikle sona ermişti.  

Etiketler: fenerbahçe

 

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