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Fenerbahçe’de Morelos sesleri

Fenerbahçe’nin Glasgow Rangers forması giyen Kolombiyalı forvet Alfredo Morelos ile ilgilendiği iddia edildi.

Fenerbahçede Morelos sesleri

18 Haziran 2018 10:56

İskoç ekibi Glasgow Rangers forması giyen Kolombiyalı forvet Alfredo Morelos’un Fenerbahçe’ye transfer olacağı iddia edildi. Birçok İskoç ve Kolombiya medyasının yazdığı habere göre Morelos ile ilgilenen sarı-lacivertliler, bu oyuncuyu yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istiyor. 21 yaşındaki Morelos, bu sezon İskoçya Ligi’nde oynadığı 31 maçta 14 gol, 6 asistlik bir performans gösterdi. Forvet mevkisinde görev yapan Morelos, aynı zamanda sağ ve sol kanatta da oynayabiliyor. 

Kolombiya Milli Takımı’nda U20 formasıyla 6 maça çıkan Alfredo Morelos, milli formayla da 7 gol attı.  

Ozan Buğra Koşar
 

Etiketler: fenerbahçe, Morelos

 

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