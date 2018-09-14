Fenerbahçe'de o isimler TFF listesinde yok

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig ekiplerinin 2018-2019 sezonunda yer alacak futbolcu kadrolarını açıkladı. Fenerbahçe'nin listesinde Altınordu'dan transfer edilen 18 yaşındaki kaleci Berke Özer, Hollanda ekibi NEC Nijmegen'den kadroya katılan 18 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu, Ozan Tufan ve Carlos Kameni yer almadı.

Ferdi ve Berke oynayabilecek

Öte yandan kadroya yazılmayan genç oyuncular Ferdi Kadıoğlu ve Berke Özer, 21 yaş altında oldukları için TFF talimatları gereği maçlarda forma giyebilecek.

Nabil Dirar kadroda

Fenerbahçe'de listede yer alıp almayacağı merak konusu olan Nabil Dirar ise TFF'ye bildirilen kadroda kendisine yer buldu. Kulüp Başkanı Ali Koç camiaya sesleniş programında Dirar'ın 28 kişilik kadroda yer almadığını açıklamış, Sportif Direktör Comolli ise Faslı oyuncunun TFF'ye bildirilen 28 oyuncu arasında bulunduğunu belirtmişti.

Sarı-lacivertli takımın TFF'ye bildirdiği listede şu isimler bulunuyor:

"Michael Frey, Diego Reyes, Jailson, Yassine Benzia, Mehmet Topal, İsmail Köybaşı, Şener Özbayraklı, Erten Ersu, Yiğithan Güveli, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Ekici, Oğuz Kağan Güçtekin, Volkan Demirel, Alper Potuk, Harun Tekin, Barış Alıcı, Mahsun Çapkan, Tolga Ciğerci, Aatif Chahechouhe, Martin Skrtel, Roman Neustaedter, Mathieu Valbuena, Nabil Dirar, Mauricio Isla, Roberto Soldado, Eljif Elmas.”