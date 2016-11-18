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Fenerbahçe'de, Obradovic müjdesi

Fenerbahçe Asbaşkanı Ozan Balaban, erkek basketbol takımı koçu Zeljko Obradovic ile 3 yıllık sözleşme yenileyeceklerini açıkladı.

Fenerbahçede, Obradovic müjdesi

18 Kasım 2016 15:22

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı ile QNB Finansbank sırt sponsorluğu için 3 yıllık anlaşma sağlandı. Anlaşmanın imza töreni bugün Ülker Stadı'nda düzenlenen basın toplantısıyla yapıldı. Törende açıklamalarda bulunan Asbaşkan Ozan Balaban, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Sırp çalıştırısı Obradovic ile 3 yıllık anlaşma sağladıklarını duyurdu.

"Sadece evrak işleri kaldı"
Basın mensuplarının bir sorusu üzerine konuşan Balaban, "Sayın Başkan Aziz Yıldırım ile Sayın Zeljko Obradovic prensipte el sıkıştılar. Sadece evrak işleri kaldı. İnşallah koçumuz bu sene artı 3 yıl daha bizimle beraber olacak. Buradan bunun müjdesini vereyim" dedi.
Sırp antrenör ise, "Artık sponsor olduğu için kalmam kolay oldu" şeklinde espiri ile karşılık verdi.
Toplantıda yer alan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım bunun üzerine, "Haftaya sözleşme işini bitirelim" dedi. 

Etiketler: fenerbahçe, Ozan Balaban


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