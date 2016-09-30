Teknik Direktör Dick Advocaat yönetiminde Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman ısınma koşuları ile başladı. Feyenoord maçında görev alan oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışması ile tamamlarken, diğer oyuncular çift kale maçla idmanı noktaladı.
Teknik Direktör Dick Advocaat yönetiminde Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman ısınma koşuları ile başladı. Feyenoord maçında görev alan oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışması ile tamamlarken, diğer oyuncular çift kale maçla idmanı noktaladı.
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