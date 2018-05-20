Fenerbahçe’de sezon istatistiği

En çok süre Neustadter’in



Fenerbahçe’ye 2016 yılında Alman ekibi Schalke’den transfer olan Rus futbolcu Roman Neustadter geldiği ilk sezonda yeteri kadar forma şansı bulamasa da 2017-2018 sezonunda en çok süre alan futbolcu oldu. Fenerbahçe formasıyla bu sezon 44 maçta forma giyen Rus futbolcu 3 bin 884 dakika süre sahada kaldı. Neustadter’i 3 bin 590 dakika ile Josef de Souza takip etti.

Gol kralı Giuliano



Fenerbahçe’nin sezon başında Rus ekibi Zenit’ten transfer ettiği Brezilyalı orta saha Giuliano sarı-lacivertlilerin en golcü ismi oldu. Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen ve yıllardır beklenilen ofansif orta saha olan Giuliano giydiği formanın hakkını verdi. Sarı-lacivertli formayla 34 maçta 15 gol atan Brezilyalı futbolcu bu alanda takımda liderliği alırken onu vatandaşı Fernandao 13 golle takip etti.

Asistte lider Valbuena



Fenerbahçe’nin Fransız futbolcusu Mathieu Valbuena attırdığı 16 golle takımının asist lideri oldu. Fransız futbolcu her ne kadar bu sezon maçlara sonradan dahil olsa da attığı 8 gol ve 16 asistle sarı-lacivertlilerde ön plana çıkan oyunculardan biri oldu.

Sarı kartta stoperler ön planda



Sarı-lacivertlilerde en çok sarı kart gören futbolcu 9 kartla Martin Skrtel olurken onu savunmadaki arkadaşı Roman Neustadter 7 kartla takip etti. Savunmada bu sezon iyi bir performans gösteren ikili takımının birçok maçında net gol pozisyonlarını önlemiş oldu.

En çok oyundan alınan Aatif Chahechouhe



Fenerbahçe’nin Faslı futbolcusu Aatif Chahechouhe oyundan en çok alınan isim oldu. Sezon genelinde 37 maçta forma giyen Aatif 7 gol ve 2 asistlik performans gösterirken bu maçlarda ise 21 kez oyundan alındı. 21 kez oyundan çıkan faslı futbolcuyu 15 kez oyundan alınan Roberto Soldado takip etti.

Ozan Buğra Koşar

