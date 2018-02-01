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Fenerbahçe’de Skrtel şoku

Fenerbahçe’nin defans oyuncusu Martin Skrtel’in dizinde oluşan sakatlıktan dolayı takımdan 3 hafta uzak kalacağı belirtildi.

Fenerbahçede Skrtel şoku

01 Şubat 2018 16:59

Fenerbahçe sakatlıklardan kurtulmuyor. Daha önce sakatlanan Janssen, Neto ve Giuliano’dan sonra bu isimlere Martin Skrtel’de eklendi. Kulüpten yapılan bilgilendirmede Skrtel’in sol dizinde oluşan kıkırdak bozulmasından dolayı tedavi gördüğü ve sakatlığının 3 hafta kadar süreceği belirtildi. Martin Skrtel belli aralıklarla yapılacak olan kontroller sonrasında kendini iyi hissettiğinde tekrardan takıma katılacak. Yaşadığı diz sakatlığı sonrası Skrtel, Süper Lig’de Gençlerbirliği, Başakşehir, Alanyaspor maçlarını ve Ziraat Türkiye Kupası’nda ise Giresunspor ile oynanacak müsabakayı kaçırmış olacak. 

Etiketler: fenerbahçe, Martin Skrtel

 

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