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Fenerbahçe'de tarihi buluşma! Koç ve Yıldırım...

Fenerbahçe Divan Kurulu Toplantısı’nda Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve başkan adayı Ali Koç bir araya gelerek, birlik mesajı verdi.

Fenerbahçede tarihi buluşma! Koç ve Yıldırım...

28 Nisan 2018 11:56

Fenerbahçe Divan Kurulu toplantısında Aziz Yıldırım ve Ali Koç bir araya geldi. Tokalaşan iki başkan adayından şu anda mevcut bulunan Başkan Aziz Yıldırım, tek isteğinin Fenerbahçe’nin beraat etmesi gerektiğini söyleyerek, "Benim başkanlıkla bir derdim koltuktan gitmek gibi bir sıkıntım yok. Fenerbahçe’yi halka açtık. Halk istediği gibi üye olabilir ve bu kulüpte söz sahibi olabilir. Aziz Yıldırım Yargıtay kararıyla beraber beraat kararı alacak. Ali Koç, Nihat Özbağ, Mithat Yenigün ve bütün yöneticiler beraat edecek. Fenerbahçe beraat edecek. Fenerbahçe’nin üzerindeki kara leke kalkacak. Yoksa Fenerbahçe’de böyle bir beklentim yok. Bu kulübün kapısında bekçi olmaya hazırım" dedi.


Başkan adayı Ali Koç ise "Başkanımızdan sonra konuşmak olmaz seçimimiz hayırlı olsun diyorum her şey Fenerbahçe için" ifadelerini kullandı.  

 

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