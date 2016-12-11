Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Fenerbahçe’de van Persie kadroya alınmadı

Fenerbahçe’de van Persie kadroya alınmadı

Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe Antalya’ya geldi. Sarı-lacivertlilerde Hollandalı forvet oyuncusu Robin Van Persie kadroda yer almadı

Fenerbahçede van Persie kadroya alınmadı

11 Aralık 2016 19:41

Süper Lig’de Antalyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Borajet Havayolları’na ait özel uçakla saat 18.00’de Antalya’ya geldi. Sarı-lacivertli oyuncuları havaalanında az sayıda taraftar karşıladı. Sarı-lacivertli oyuncular havaalanı içerisinden çıkmadan önce K9 köpeği tarafından bomba araması yapıldı. Taraftarlar Fenerbahçeli oyunculara ve Teknik Direktör Dick Advocaat’a sevgi gösterisinde bulundu. Bazı taraftarlar ise oyuncularla fotoğraf çektirdi. Havaalanında kendilerini bekleyen otobüse binen sarı-lacivertli oyuncular konaklayacakları otele gitti. Fenerbahçe’de Hollandalı forvet oyuncusu Robin Van Persie Antalyaspor kadrosunda yer almadı.

Antalyaspor ile Fenerbahçe yarın saat 20.00’de Antalya Arena’da karşılaşacak ve mücadeleyi FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 11°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç