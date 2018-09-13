Fenerbahçe'de yeni transferler için tören düzenlendi

Fenerbahçe, yeni transferleri Harun Tekin, Yassine Benzia ve Jailson Marques Siqueira için imza töreni düzenledi. Törene futbolcuların yani sıra Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Törende konuşan Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli 3 transfer ile bugün imza töreninde beraber olduklarını ifade ederek, “Harun'u Bursaspor'dan aldık. Jailson Gremio'dan geldi, Porto Alegre şehrinden. Benzia Lille'den kiralık olarak kadroya katıldı. Sezon sonunda satın alma opsiyonu da mevcut. Onların aramıza katılmasından dolayı çok büyük mutluluk yaşıyorum. Bizleri fazlasıyla mutlu ediyor. Başkanımız ve Phillip'le ortaya çıkardığımız oyuncu profillerine uyuyorlar. Aynı zamanda saha içi pozisyonlarımıza da uygun futbolcular. Kaleciyi uzun zamandır arıyorduk ancak finansal kaynak gerekiyordu. Souza'nın ayrılmasından sonra birini transfer etmemiz lazımdı. Aynı zamanda Giuliano'nun ayrılmasından sonra oyuncu almamız gerekiyordu ve Benzia'yı aldık. Üçü de hırslı ve yetenekli oyuncular. Bizim burada oynamak istediğimiz futbol tarzına en iyi şekilde adapte olacak oyuncular” diye konuştu.

“Bizi zor durumda bırakan kararlardı”

Kadro dışı kalan oyuncular hakkında da konuşan Comolli, “Dirar kadro dışında değil listenin içerisinde. Phillip Cocu'nun ilk seçimi olmayabilir ama hala uygun durumda ve o listenin içinde. Ozan ve Carlos'un durumları futbolla alakalı kararlar. 28 kişilik bir liste veriyoruz. Çok zor kararlar bunlar. Onlar için de aynı durum geçerli. Bizi de çok zor durumda bırakan kararlardı. Net bir şekilde futbolla ilgili kararlardı. Yabancı sınırı hakkında bilgim yok, dedikodu duyuyoruz. Böyle bir değişim söz konusu olacaksa bize bildirilmesi gerekiyor. Kulübe geçenlerde bir yazı geldi. U21 Ligi'nin olmayacağı hakkında. Ama bu yazı gelmeden önce herhangi bir diyalog, konuşma olmadı aramızda. Benim tecrübemin bana söylediği bir şey var. Yabancı sayısındaki değişiklik Türk Milli Takımı'nın seviyesinde, Türk futbolu seviyesinde bir günde değişimi sağlayacak şeyler değil. Daha iyi altyapı sistemlerine sahip olmalısınız. Daha iyi hocalarınız olmalı. Önümüzdeki yıllarda gelişimi görebilmek için daha iyi tesisler yapmalısınız. Türk futbolunda A takım seviyesinde kuralları değiştirip alt takımdaki gençlere bir şey yapmazsanız bir fayda göremezsiniz. Oralara yatırım yapılmalı. Fenerbahçe'de bizim yaptığımızda tam olarak bu” şeklinde konuştu.

"Yassine Benzia harika bir fırsattı"

Yassine Benzia'nın uzun zamandır takip ettikleri isimlerin arasında olmadığını belirten Damien Comolli, “Bizim ulaşabileceğimiz noktanın uzağındaydı. Lille'den telefon geldi ve 'hangi oyuncuyu istersiniz' dediler ve 'Benzia' dedim. 'Maddi olarak durumunu karşılayamayız' diye de söyledim. Kiralık olarak bir şeyler yapabileceğimizi söyledim. Bizim için inanılmaz bir fırsattı ve bir anda gerçeğe döküldü. Son gün önümüze çıkan harika bir fırsattı. Finansal olarak ulaşamayacağımız noktadaydı ve o yüzden son güne kaldı” ifadelerini kullandı.

“Harun gözlemlediğimiz kalecilerden biriydi”

Harun Tekin'in gözlemledikleri kalecilerden biri olduğunu anlatan Comolli, “Her zaman hedefimizdeydi. Nasıl bu noktaya gelebiliriz diye düşünüyorduk. Ama dediğim gibi burada kritik soru bu transferi nasıl yapabilirizdi. Finansal kaynaklar elimize geçtiğinde hiç de şüphe olmadı” dedi.

“Jailson ile farklı hislerimiz söz konusu”

Jailson ile ilgili çok farklı hisleri olduğunu dile getiren Damien Comolli, “Defansif orta saha pozisyonunda yeterince oyuncumuz olduğunu düşünüyorduk. Ozan Tufan, Oğuz, Josef ve Mehmet Topal vardı. Transferin son günlerinde Josef'i satın almak için bir teklif ortaya çıkınca satışını gerçekleştirdik. Nasıl bir tip oyuncu isteriz diye baktık scoutlarla beraber. İyi bir şekilde bilgiler geldi ve genç bir oyuncu. Bu fırsatı nasıl gerçeğe çevirebiliriz diye düşündük. Brezilya'nın dev bir kulübünden geldi kendisi. Libertodores'i kazanmış bir oyuncu. Teknik kapasitesi tam aradığımız oyuncu profiline uyuyor. Büyük bir yatırım bizim için. Yaş ve yeteneğinden dolayı kıymetli bir oyuncu” açıklamasını yaptı.

“Tolga'nın tedavisi sürüyor”

Comolli, Tolga Ciğerci'nin Almanya'da tedavi gördüğünü belirterek, “Galatasaray dönemlerinde başladığı bir tedavi süreci vardı. Biz de bunu detaylı bir şekilde inceledik. Sağlık ekibiyle bu konuda rahatız. O tedavinin sonuç verebileceğini gördük. Her gün iletişimdeyiz ve 2 günde bir sağlık raporu geliyor. Sağlık ekibimizden biri de Almanya'ya gidecek ve iyileşme sürecinin takibinde olacak” diye konuştu.

“Bizim kontrol edemeyeceğimiz durumlar var”

Transferlerin kamp öncesinde biteceğini daha önce söylemediğini ifade eden Damien Comolli, “Hem başkan hem de ben elimizden geleni en iyi şekilde bitirmeye çalışacağız demiştim. Bizim kontrol edemeyeceğimiz durumlar var. İnanılmaz transfer teklifleri geldi ve oyuncumuz gitti. Biz olabildiğince erken bir şekilde transferleri yapma peşindeydik. Bazen olmadı ve beklememiz gerekti. Onlar bizim önceliğimizdi ve bekleme durumundaydık. Bizim için bir strateji var. Başkanımız seçilmeden önce kendi aramızda konuşuyorduk. Bizim düşüncemiz oyuncuların gelişimlerini tamamlamak. Doğru gençlere yatırım yapıp onlarla dengeyi sağlamalıyız. Takımın içinde doğru bir denge oluşmaya başladı. Dışarıdan da önemli genç oyuncuları katmak istiyoruz. Hem Yassine hem Jailson genç ve tecrübeli oyuncular. Önümüzdeki 3 yılda bu projenin olumlu sonuçlarını göreceğimize inanıyoruz” şeklinde konuştu.

Yassine Benzia: “Elimden geleni yapmaya hazırım”

Fenerbahçe'nin yeni transferi Yassine Benzia elinden geleni yapmaya hazır olduğunu söyleyerek, “Böyle bir kulübe katıldığım için memnunum. Alex gibi oyuncular daha önce burada forma giydi ve ben beklentileri yansıtmak için her zaman elimden geleni yapacağım. Son pasları vermeyi seviyorum. Rakip orta sahada topu alıp ön tarafa topu aktarmak isteyen bir oyuncuyum. Burada inanılmaz bir atmosfer var. Çok ateşli çok iyi bir taraftar var. Zidane'ı örnek alıyorum. Farklı pozisyonlarda oynama şansı elde ettim. Ama benim en keyif aldığım pozisyon forvetin arkasında olduğum pozisyon. Golleri ve asistleri seviyorum. Benim amacım atabildiğim kadar gol atıp maksimum sayıda asistler yapmak” dedi.

Jailson Marques Siqueira: “Maksimumu sahaya yansıtmak istiyorum”

Türkiye Ligi'nde futbolun hızlı oynandığını söyleyen Jailson, şöyle konuştu:

“Aynı zamanda çok temas olan bir lig. En hızlı şekilde bu lige adapte olacağım burada tarih yazmak istiyorum. Markaj yapan bir oyuncu olarak tanımlayabilirim kendimi. Savunmaya yardım etme gayreti içerisindeyim. Önde de katkı yapmayı seviyorum. Amacım en iyisini yapıp maksimumu sahaya yansıtmak istiyorum. Benim her zaman rüyamdı Brezilya dışında forma giymek. Çok önemli bir kulüpten teklif aldım. Giuliano ve Souzay'la konuştum onlar çok iyi görüşler belirttiler. Ben de bu fırsatı değerlendirdim. Burada hem oyuncu arkadaşlarıma hem hocama yardımlarım olsun istiyorum. Artık çalışma ve başlangıç zamanı. Ben Arthur ve Maicon ile çalıştım. Özgürdük saha içerisinde onlara destek verebilmek için. Arthur'un kalitesi için elimizden geleni yapıyorduk. Hocamızın talepleri doğrultusunda güzel şeyler yapacağımızı düşünüyorum."

Harun Tekin: “Herkesin hayali olan bir kulübe geldim”

Buraya geldiği için mutlu olduğunu belirten Harun Tekin ise, “Herkesin hayali olan bir kulübe geldim. Çok önemli kaleciler burada yer aldı. Kendimi burada şanslı hissediyorum. Volkan abiyle, abi-kardeş ilişkimiz var. Ben de beklentileri biliyorum. Beklentilere cevap vermek için elimden gelenin en iyisini sahada ortaya koyacağım. Hedeflerim arasında milli takım da var. Orada da forma giymek istiyorum. İyi performans gösterdiğim müddetçe orada formayı alacağıma inanıyorum. Günümüz futbolunda kaleciler daha önde oynuyor, pasla oyun kuruyor. Bu takımdan takıma değişiyor. Hocamız da bunu istiyor. Ben kendimi yeterli görüyorum. Kendimi daha da geliştirmeye çalışacağım” ifadelerini kullandı.

Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu