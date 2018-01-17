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Fenerbahçe'de Yiğithan Güveli'den kötü haber

İstanbulspor karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Yiğithan Güveli'nin sol üst adalesinde kopma ve yırtık tespit edildi.

Fenerbahçede Yiğithan Güveliden kötü haber

17 Ocak 2018 13:28

Hollanda'nın Sparta Rotterdam takımıyla anlaşmasına karşın çalışma izni yetişmediği için Hollanda'ya gidemeyen ve Fenerbahçe'nin İstanbulspor ile oynadığı karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıkan Yiğithan Güveli, 17. dakikada rakibine müdahale etmek isterken bir anda yerde kalmış ve oyuna devam edememişti. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, çekilen MR sonucunda 19 yaşındaki oyuncunun sol bacak hamstring kasında bulunan 3 koldan birinin koptuğu ve bu bölgede bir de yırtık tespit edildiği belirtildi. Yaşanan sakatlık sonrasında Fenerbahçe'nin Sparta Rotterdam ile görüşmelere başladığı da ifade edildi. 

 

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