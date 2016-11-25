Spor Toto Süper Lig’e Medipol Başakşehir mağlubiyetiyle başlayan Fenerbahçe, ligin ilk üç maçında galibiyet yüzü göremeyince eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Ama takım olarak bu kötü gidişata iyi bir reaksiyon gösteren sarı-lacivertliler, ligde son 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik alarak 3. sıraya yükselmeyi başardı. Kanarya, bu periyotta UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United'ı 2-1, Zorya Luhansk'ı da 2-0'lık skorlarla geçerek toplamda oynadığı son 6 maçta 6 galibiyet almış oldu.

Galatasaray galibiyeti moralleri yükseltti

Geçtiğimiz hafta oynanan Galatasaray derbisine kadar Spor Toto Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde 5 maçlık bir galibiyet serisi yakalamış olan sarı-lacivertliler, derbiyi kazanarak hem seriyi devam ettirmek hem de taraftarlarına kendini affettirmek istiyordu. Ezeli rakibini Robin Van Persie'nin golleriyle 2-0 gibi net bir skorla geçen Fenerbahçe'de moraller bu galibiyetle üst seviyeye de çıkmış oldu.

Evinde çok atıp deplasmanda az yiyor

Spor Toto Süper Lig’de geride kalan 11 maçta 23 gol atan sarı-lacivertliler kalesinde ise 10 gol gördü. Bu 23 golün 13’ünü iç saha maçlarında atan Fenerbahçe’nin dış sahada ise 10 golü bulunuyor. Sarı-lacivertli takım Ülker Stadyumu’nda oynadığı maçlarda kalesinde 6 gol görürken, deplasman maçlarında ise sadece 4 gol yedi.

Takımın golcüsü Van Persie

Zaman zaman gösterdiği performans nedeniyle eleştirilen Hollandalı yıldız Robin Van Persie, geçtiğimiz hafta Galatasaray derbisinde 2 gol atarak takımına galibiyeti getiren isim olmuştu. Bu sezon 9 maça çıkan Van Persie, rakip filelere 6 gol bırakarak takımın en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor. Sarı-lacivertli futbolcu aynı zamanda ligde de gol krallığında Cenk Tosun’un bir gol gerisinde yer alıyor.

UEFA Avrupa Ligi’nde lider Fenerbahçe

UEFA Avrupa Ligi A Grubu’nda mücadele eden Fenerbahçe, dün akşam aldığı Zorya Luhansk galibiyetiyle puanını 10’a yükselterek 1 mağlubiyet ve 1 beraberlikle grupta lider konumda bulunuyor. Gruptaki tek mağlubiyetini İngiltere deplasmanında Manchester United’a karşı alan sarı-lacivertliler, toplamda rakip filelere 7 gol bırakırken kalesinde ise 6 gol gördü. Fenerbahçe, grubun son maçında 8 Aralık Perşembe günü Hollanda deplasmanında Feyenoord ile karşılaşacak.

Gözler Beşiktaş derbisinde

Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanına gidecek olan sarı-lacivertliler, burada alacakları galibiyetle 3 Aralık Cumartesi günü Ülker Stadyumu’nda oynanacak Beşiktaş derbisine moralli çıkmak istiyor. Fenerbahçe, evinde Beşiktaş'a karşı oynadığı 153 karşılaşmada 73 galibiyet alırken, 35 maçı ise siyah-beyazlılar kazandı. İki takım 45 karşılaşmada ise birbirine üstünlük sağlayamadı.

