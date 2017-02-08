Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Fenerbahçe’den açıklama geldi

Fenerbahçe’den açıklama geldi

Ziraat Türkiye Kupasında Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe’de İdari Menajer Hasan Çetinkaya’nın tribünden atılan yabancı cisim nedeniyle kafası yarılmıştı. Emniyet, tribündeki kamera kayıtlarını inceleyerek, yabancı cismi atan kişiyi yakaladı.

Fenerbahçeden açıklama geldi

08 Şubat 2017 11:21

Fenerbahçe Kulübü’nden konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından 05.02.2017 tarihinde gerçekleştirilen Beşiktaş-Fenerbahçe futbol kulüpleri arasındaki Ziraat Türkiye Kupası müsabakası esnasında, 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’a muhalefet eden şahısların tespit edilmesi amacıyla yapılan çalışmalar neticesinde Fenerbahçe Spor Kulübü İdari Menajeri Hasan Çetinkaya’nın tribünden atılan yabancı madde neticesinde başından yaralanmasına sebebiyet veren İ.S isimli şahıs, stadyum kamera görüntülerinden tespit edilerek 07.02.2017 tarihinde yakalanmış, hakkında kasten yaralama ve spor alanlarında taşkınlık yapmaktan gerekli adli işlemler yapılmıştır."


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 10°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 14°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!