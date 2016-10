Açılışta, Fenerbahçe Erkek ve Kadın Basketbol Takımları tam kadro yer aldı. Fenerbahçe Erkek ve Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımları'nın maçlarını oynadığı Ataşehir Fenerbahçe Ülker Arena’da bulunan Fenerium Mağazası, basketbol konsepti ile genişletildi. Mağaza, Yöneticiler Cenk Başak, Selim Kosif, Genel Koordinatör Tamer Yelkovan, Fenerbahçe Erkek Basketbol ve Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımları ile taraftarın katıldığı bir törenle hizmete açıldı.

Açılış sırasında teknik heyet ve oyuncular, kazanılan 32. Cumhurbaşkanlığı Kupası ile basın mensuplarına görüntü verdi.

Onan: "Basketbolda ilkleri yapıyorduk, bu da ilk olacak"

Törende konuşan Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Genel Menajer Yardımcısı Ömer Onan, örnek olacak bir mağazanın açılışını gerçekleştirdiklerini belirterek, "Belki de ilk olacak. Basketbolda ilkleri yapıyorduk, bu da ilk olacak. Taraftarlar da yeterince ürün bulamamaktan şikayetçiydi. Mağazanın böyle güzel bir salonun altında olması güzel. Taraftarlar ne zaman isterse her oyuncunun formasını ve malzemesini burada bulabilecek. Her oyuncunun isimleriyle anıldığı tişörtler var. Çok güzel düşünmüşler. Gelen bir taraftar, basketbolcuların giydiği her ürünü alabilecek. Mutluyuz" dedi.

Karakaya: "İlk kez bir kulüp basketbol mağazası açıyor"

Fenerium Genel Müdürü Mümtaz Karakaya ise her oyuncuya özel ürün yaptıklarını dile getirerek, "Belki bu Avrupa'da ve dünyada ilk kez oluyor. İlk kez bir kulüp basketbol mağazası açıyor. Kız takımı için gelecek ürünler var. Güzel şey olduğuna inanıyoruz. İnşallah değerini bulur" açıklamasını yaptı.

