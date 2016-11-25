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Fenerbahçe’den Beşiktaş maçı biletleriyle ilgili açıklama

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi bilet satışlarını yeniden başlattı.

Fenerbahçeden Beşiktaş maçı biletleriyle ilgili açıklama

25 Kasım 2016 11:54

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbi maçından sonra sarı-lacivertli tribünlerin büyük çoğunluğuna kapatma cezası vermişti. Alınan bu karar sonrasında Fenerbahçe Yönetimi de Beşiktaş derbisinin bilet satışını durdurma kararı almıştı.

Sarı-lacivertli kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada bilet satışının tekrar başladığı dile getirilerek şöyle denildi:

“PFDK tarafından kulübümüze gönderilen yazıda aşağıdaki ifadelere yer verilmiştir:
1- Fenerbahçe'nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı FDT’nin 49/2. maddesi uyarınca 15 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,
2- Fenerbahçe'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 50 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Migros Kale Arkası üst tribün A,B.C,D,E,F, Migros Kale Arkası alt tribün I,J,K,L,M,N, Okul Açık Kale Arkası üst tribün A,B.C,D,E,F,G,H, Okul Açık Kale Arkası alt tribün I, J,K,L,M,N,O,P, Fenerium üst tribün B,C, Maraton üst tribün B,C,D bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,
Buna göre;
1- Galatasaray maçına gelen ve yukarıda adı geçen bloklarda maçı izleyen taraftarlarımız Beşiktaş maçında tribüne giriş yapamayacaklardır.
2- Passolig kartlarında stadımızda kombineleri bulunan ve Galatasaray maçında yukarıdaki bloklarda karşılaşmayı izleyen taraftarlarımız, Beşiktaş maçına giriş yapamayacaklarından dolayı diledikleri takdirde stadımızın Maraton Tribünü’nde bulunan kombine satış merkezine gelerek kimlik ibrazı karşılığında 1 maçlık ücreti mukabilinde devir yapabileceklerdir.
3- Bunun dışında Galatasaray maçından dolayı ceza alan taraftarlarımız Beşiktaş maçı için biletlerini Passolig üzerinden devredebileceklerdir.
Beşiktaş maçı biletlerinin satışı bugün itibariyle tekrar başlayacak olup,
25-26 Kasım tarihlerinde kongre üyelerine (2 adet), 27-28 Kasım tarihlerinde Taraftar Kart ve Fenercell sahiplerine (1 adet),
29 Kasım tarihi itibariyle de genel satışa sunulacaktır. (1 adet)”
 


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