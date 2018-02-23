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Fenerbahçe'den Beşiktaş maçına gidecek taraftarlarına uyarı

Fenerbahçe, Süper Lig'de bu hafta pazar günü Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı derbi mücadelesine gidecek sarı-lacivertli taraftarlardan hassasiyet beklediğini açıkladı.

Fenerbahçeden Beşiktaş maçına gidecek taraftarlarına uyarı

23 Şubat 2018 15:38

Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. haftasında 25 Şubat Pazar günü saat 19.00’da Vodafone Park Stadyumu’nda Beşiktaş ile karşılaşacak. Müsabakaya sarı-lacivertli taraftarlar da gelecek. Konuyla ilgili Fenerbahçe Kulübü, takımını destekleyecek olan taraftarlardan hassasiyet beklediğini, Fenerbahçe taraftarına yakışır bir tutum sergilemelerini istedi.

Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinde yer alan İl Güvenlik Kurulu Toplantısı’nda alınan kararlar şöyle:

"Müsabakada 1200 özel güvenlik personeli ile 1630 Çevik Kuvvet ve 1100 Kadro personeli olmak üzere 3930 Güvenlik görevlisi görev yapacaktır. Misafir seyirci bilet satışları Fenerbahçe Spor Kulübü organizasyonunda yapılacaktır.

Müsabaka günü taraftarlarımıza, Vodafone Park Stadyumu’nda tek geçişlik pass kart dağıtımı kesinlikle yapılmayacaktır. Taraftarlarımızın, daimi ve tek geçişlik kartlarını, stadımızın yanında bulunan Passolig gişelerinden temin etmeleri gerekmektedir. (Kenan Evren Lisesi bahçesi ve Şefik Bey Sokakta kurulacak olan gişeler)

Saat 13:00 itibariyle Recep Peker Caddesi, Kızıltoprak ışıklar mevkiinden Yoğurtçu Parkı’na kadar araç trafiğine kapatılacak ve güvenlik noktaları kurulacaktır.

Taraftarlarımız, Passolig kartlarına yükledikleri biletleri, başka bir Passolig kartına transfer edemeyecek, Passolig kartlarında bilet yüklenmemiş olan taraftarlar otobüslere alınmayacaktır.

Bilet satışı yapılan misafir takım seyircileri saat 14.00’da Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi’nde hazır olacak, bilet kontrolleri ve üst aramaları yapıldıktan sonra Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından organize edilen otobüslerle toplu olarak en geç 15.00’da hareket ederek Vodafone Park Stadyumu’na intikalleri sağlanacaktır.

Taraftarlarımız için organize edilen otobüslerde oluşabilecek herhangi bir maddi hasar durumunda, emniyet birimleri hasarın sorumlularını derhal tespit edecek ve 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun uyarınca kendilerine işlem yapılacaktır. Otobüslerde oluşabilecek hasarları yapanların tespit edilememesi halinde, otobüse binen tüm taraftarlara yasal işlem yapılacaktır." 

Etiketler: beşiktaş, fenerbahçe, Fenerbahçe Beşiktaş derbisi

 

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