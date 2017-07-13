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Fenerbahçe'den Bogdanovic'e teşekkür

Fenerbahçe Doğuş, NBA ekiplerinden Sacramento Kings'e transfer olan Bogdan Bogdanovic için bir teşekkür mesajı yayımladı.

Fenerbahçeden Bogdanovice teşekkür

13 Temmuz 2017 10:57

Fenerbahçe Doğuş'ta beklenen oldu ve Bogdanovic takımdan ayrıldı. 3 sezondur sarı-lacivertli formayı giyen Sırp basketbolcu, NBA ekiplerinden Sacramento Kings'e transfer oldu. 2014 yılında transfer olduğu Fenerbahçe Doğuş'ta 1 Euroleague şampiyonluğu, 1 Euroleague finali, 2 lig şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası kazanan Bogdanovic'e sarı-lacivertlilerden de bir teşekkür mesajı geldi.

Fenerbahçe'nin resmi sitesinden yayımlanan teşekkür mesajında şu ifadelere yer verildi:

"2014 yılında transfer olduğu Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımızda; 1 Euroleague şampiyonluğu, 1 Euroleague finali, 2 lig şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası başarılarında katkıları bulunan Bogdan Bogdanovic, NBA ekiplerinden Sacramento Kings ile anlaşmıştır.

Sarı-lacivertli formamızı giydiği her an basketbol tarzı, takımımıza yapmış olduğu katkı, ortaya koyduğu mücadele ve örnek kişiliğiyle taraflı tarafsız herkesin övgüsünü ve takdirini kazanmış Bogdan Bogdanovic, kulüp tarihimize de adını altın harflerle yazdırmıştır.

Ülke sporunun en büyük başarılarından biri olan Euroleague şampiyonluğunu kazanan Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımıza vermiş olduğu destek ve katkılarla her zaman takım ruhunu perçinleyen Bogdan Bogdanovic’e bugüne kadarki hizmetleri için teşekkürlerimizi sunuyor, yeni kariyerinde başarılar diliyoruz." 

Etiketler: Bogdan Bogdanovic, fenerbahçe


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