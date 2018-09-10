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Fenerbahçe’den Costa açıklaması

Fenerbahçe’den Costa açıklaması
Fenerbahçe’den Costa açıklaması

Fenerbahçe, Diego Costa ile ilgili bugün çıkan haberlerle alakalı bir mesaj yayınladı.

Fenerbahçe Spor Kulübü, Aziz Yıldırım döneminde Diego Costa’nın transferi hakkında çıkan evrakla alakalı bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Futbolcu Diego Costa için 8 milyon Euro’luk bir maaş teklifine ilişkin olarak paylaşılan ve üzerinde resmi yazışmalarda olması gereken ‘giden evrak numarası’ bulunmayan bu içerik, Fenerbahçe Futbol AŞ’nin resmi kayıtlarında ve arşivinde yer almamaktadır. Futbolcu transfer süreçlerinde, Fenerbahçe Futbol AŞ arşivlerine kaydolan evraklar; teklifleri değil yalnızca kesinleşmiş ve resmi olarak imzalanmış kayıtları kapsamaktadır.”

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