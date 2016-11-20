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Fenerbahçe’den derbiye özel tişört!

Fenerbahçe, Galatasaray galibiyetinin ardından, derbiye özel basılan tişörtlerin satışa sunulduğunu duyurdu.

Fenerbahçeden derbiye özel tişört!

20 Kasım 2016 22:53

Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray’ı konuk etti. Karşılaşma sarı-lacivertli takımın 2-0’lık üstünlüğü ile sona erdi. Maçın ardından sarı-lacivertliler, derbiye özel basılan tişörtlerin satışa sunulduğunu açıkladı.

Fenerbahçe’nin resmi ürün mağazası Fenerium’dan yapılan açıklamada, "Sonucu belli derbiye özel ‘Hello Kittiy!’ tişört ön satışta" ifadelerine yer verildi. Açıklamada ayrıca, "Aslan, kedigillerdendir" notu düşülerek, ezeli rakip Galatasaray’a bir göndermede de bulunuldu.

Etiketler: derbiye özel tişört, fenerbahçe, galatasaray


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