Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Taraflı hakem yönetimlerinden ötürü tarihte bir ilk olarak son lig maçında şampiyonluklar kaybeden, kötü hakem yönetimlerinden en çok nasibini almış kulüplerden biri olarak, dün 5-0 kazanmış olduğumuz karşılaşmayla ilgili yapılan hakem yorumları son derece maksatlı ve sıra dışıdır" ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Dün oynanan Fenerbahçe - Kardemir Karabükspor karşılaşmasının ardından, özellikle yazılı ve görsel basında, müsabakanın hakemi Fırat Aydınus’un yönetimiyle ilgili, son derece taraflı ve algı dizaynına yönelik bir takım yorumlar ve karşılaştırmalar yer almaktadır. Yapılan bütün yorumların ön kabulü, müsabaka hakeminin oyun kurallarını uyguladığı, majör hata yapmadığı yönünde ise de yorumların devamında müsabaka hakeminin müsabakanın sonucuna tesir eden bir yönetim gösterdiği şeklinde önceki kabul ile taban tabana zıt bir sonuç yorum şeklinin benimsendiği görülmektedir.

Taraflı hakem yönetimlerinden ötürü tarihte bir ilk olarak son lig maçında şampiyonluklar kaybeden, kötü hakem yönetimlerinden en çok nasibini almış kulüplerden biri olarak, dün 5-0 kazanmış olduğumuz karşılaşmayla ilgili yapılan hakem yorumları son derece maksatlı ve sıra dışıdır. Tarafsız yorumlara saygımız sonsuzdur. Ancak bu yorum sahiplerinin büyük bölümünün, Fenerbahçe futbol takımının lig şampiyonluğu yarışına dönmesinden rahatsız olduğu anlaşılmaktadır. Bu yorumcuların bir bölümünün ise Fenerbahçe’nin lig şampiyonluğu yarışında olmaması ile mevcut yönetimin değişeceği beklentisinde olanlardan oluştuğu görülmektedir. Nihayet bir bölüm yorum sahipleri ise ezeli Fenerbahçe düşmanlığı yapanlardır.

Yıllardır sahamızda ve deplasmanda oynadığımız karşılaşmalarda, aleyhimizde gelişen hakem yönetimleri tüm futbol kamuoyunun hafızalarındayken, iyi bir oyun, haklı bir penaltı ve 5 golle kazandığımız bir maç henüz bitmemişken başlayan algı yönetimlerinin, bundan sonraki haftaların hakem atamaları ve hakem yönetimleri hususunda TFF, MHK ve hakemleri psikolojik baskı altına alma hedefi taşıdığına inanmaktayız. TFF, MHK ve hakemlerimizin, bu oyunu göreceğine ve bu art niyetli kesimlerin psikolojik baskısına boyun eğmeyeceklerine inanıyoruz.

Bahse konu şahısların, kamuoyunu yalanlarla aldatan argümanlarının yeni manipülatif dayanakları ise, “Fenerbahçe’nin yarışta tutulmak istenmesi” gibi akli melekeleri yerinde olan birinin asla kullanmayacağı bir metafordur. Hayal ve fantezi gücü geniş olan bu kişiler, aslında bu şekilde Fenerbahçe’yi durdurmak istemektedirler. Maksatlı yorumlarının, ahlak ve namus yükümlülüğünün altında ezilecek bu insanların bahse konu yorumları, Fenerbahçe’nin muhtemel başarılarını engelleme, Fenerbahçe’yi yarış dışına itme amacı taşımaktadır.

Fenerbahçe Futbol Takımı’nın yükselişe geçmesinden rahatsızlık duyan ve söz konusu Fenerbahçe olduğunda terbiye sınırlarını her defasında zorlayan bazı yorumcuların, Fenerbahçe kazandığında yaşadıkları hezeyanın bu haftaki kurbanı, Fırat Aydınus’un futbol kurallarına uygun verdiği kararlar olmuştur. Bunun en temel sebebi ise, Fenerbahçe’nin maçı kazanmış olmasıdır. Oyun kurallarının uygulanmasını değil, uygulanmamasını sorun etmesi gereken bu kişilerin kimler olduğu bu vesile ile tüm kamuoyu tarafından da görülmüştür.

Tekrar belirtmek isteriz ki, gerek yüce devletimizin ilgili makamları, gerekse RTÜK ve adli makamların yapması gereken, eleştiri sınırlarını aşan her türlü yayına gerekli müdahaleyi maddi ve manevi bir biçimde yapması, toplumun şiddet katsayısını arttıran her türlü yayının derhal yayından kaldırılmasıdır. TFF, MHK ve Türk hakemlerinden beklentimiz kulübümüz üzerinde yapılan bu algı operasyonuna karşı direnmeleri, oyun kurallarını korkusuzca uygulamaları, art niyetli yorumcuları tatmin etmek adına kuralları uygulamaktan, doğru bildikleri yoldan yürümekten asla vazgeçmemeleridir."