Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında ezeli rakibi Galatasaray’ı 2-0’la geçen sarı-lacivertliler, Twitter hesabından sarı-kırmızılılara gönderme yaptı.

18 yıldır Kadıköy’de Sarı Kırmızılılara kaybetmeyen Fenerbahçe, ilk olay paylaşımında "#ÖğrenilmişÇaresizlik! @GalatasaraySK" yazılı paylaşımlarda bulundu.

Bu olay gönderme sonrası bir de video paylaşan Fenerbahçe, Galatasaray otobüsünün stattan ayrılırkenki görüntüsü üzerine '' #YineBekleriz @GalatasaraySK'' yazdı ve el sallayan emojiyi koydu. (Rıdvan Turşak)

İŞTE O REKOR KIRAN OLAY PAYLAŞIMLAR;

RIDVAN TURŞAK