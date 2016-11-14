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Fenerbahçe'den Göksenin Köksal açıklaması

Fenerbahçe, Spor Toto Basketbol Ligi'nde Galatasaray Odeabank ile oynanan derbi sonrası bir açıklama yaptı. Sarı-lacivertli kulüp, Göksenin Köksal'ın taraftarları tahrik ettiğini belirterek, gerekli şikayetlerin yapılacağını duyurdu.

Fenerbahçeden Göksenin Köksal açıklaması

14 Kasım 2016 16:43

Dün Ülker Sports Arena'da oynanan derbi mücadelesinde sarı-lacivertli taraftarlar Galatasaray Odeabank oyuncusu Göksenin Köksal'a tepki göstermişti. Konuyla ilgili Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Dün akşam oynanan Fenerbahçe - Galatasaray Odeabank Spor Toto Basketbol Süper Ligi 6. Hafta maçında, 92-74 kazandığımız karşılaşmanın 3. periyodunda, rakip takımın 61 numaralı oyuncusunun, özellikle takımımız farkı açtığında, tribünlere yönelik galiz küfürleri ve vücut hareketleri, tüm kamuoyunun malumudur.

Bahse konu oyuncunun geçmişten bugüne süregelen tahrikleri, küfürleri ve Fenerbahçe Camiası’na yönelik, sporun ruhuna aykırı her türlü eylemi için hem 6222 sayılı yasa, hem de Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Talimatları nezdinde gerekli şikayetler delilleriyle birlikte yapılacaktır" ifadelerine yer verildi. 

Etiketler: fenerbahçe, galatasaray, göksenin köksal


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