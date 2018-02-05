Fenerbahçe'den hakem ataması açıklaması

MHK eski Başkanı Mustafa Çulcu, dün gece yaptığı açıklamada Bursaspor - Beşiktaş maçının hakeminin Mete Kalkavan, Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçının ise Halil Umut Meler olarak atandığını ancak bilinmeyen bir sebepten dolayı MHK'nın bu kararını değiştirdiğini iddia etmişti. Fenerbahçe de Çulcu'nun bu açıklamaları üzerine Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve MHK'ya çağrıda bulundu. Sarı-lacivertlilerin resmi sitesinden yayımlanan mesaj şöyle:

"Bir dönem MHK Başkanlığı da yapmış olan Mustafa Çulcu, dün gece TRT Spor kanalında yayınlanan bir spor programında çok ciddi bir iddia ortaya atmıştır.

Çulcu, MHK tarafından Bursaspor - Beşiktaş maçının hakeminin Mete Kalkavan, Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçının ise Halil Umut Meler olarak tayin edildiğini ancak bilinmeyen bir sebepten dolayı, MHK tarafından hakemlere yapılan tebligattan kısa bir süre sonra söz konusu 2 maçın hakeminin değiştirildiğini ve hakem dünyasında şu sıralar bu konunun konuşulduğunu ifade etmiştir.

Çulcu’nun ifadesindeki iddianın vuku bulmuş olması halinde, TFF ve MHK’nin maçımıza ilişkin olarak yapmış olduğu hakem tayini ile ilgili yeni ve büyük bir skandala imza atmış olacağı tartışmasızdır. Bu ve benzeri başka hadiseler tarafımızdan malum olup, bunların büyük bölümü Kulüpler Birliği’nin TFF ziyareti sırasında TFF Başkan ve Yönetim Kurulu Üyelerine dile getirilmiştir. Bu yeni olayın şampiyonluk yarışının kızıştığı şu günlere tesadüf etmesi ise bizler için endişe verici mahiyettedir. Bizlerin ve camiamızın büyük endişe duyduğu bu olayla alakalı olarak TFF ve MHK başta olmak üzere, adı geçenlerin, derhal konuyla ilgili kamuoyu vicdanını rahatlatacak bir açıklama yapmaları gerekmektedir.

Sezon boyunca bir çok maçta karşı karşıya kaldığımız hakem hatalarını, özellikle de son 2 maçımızda sonuca tesir eder mahiyetteki rakip takım oyuncularına verilmeyen kırmızı kartları ve sürekli aleyhimizde gelişen ve artık basit hakem hatası kavramı içinde izahı mümkün olmayan gelişmeleri de göz önünde bulundurduğumuzda Çulcu tarafından ortaya atılan iddianın gerçekliğinin ortaya çıkması halinde dün ortaya atmış olduğumuz düşüncenin yeni bir boyut kazanacağı da göz ardı edilmemelidir.

Futbolu yönetenlerden yegane beklentimiz Türk Futbolu’nda adil bir yarışma ortamını sağlamalarıdır."