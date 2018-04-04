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Fenerbahçe'den isyan! '3 yıl oldu...'

Fenerbahçe Kulübü, 2015'te Rizespor ile oynanan maçın dönüşünde takım otobüsünün kurşunlanması olayının yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Fenerbahçeden isyan! 3 yıl oldu...

04 Nisan 2018 15:21

Fenerbahçe, 4 Nisan 2015'te Çaykur Rizespor ile oynanan müsabaka sonrası Trabzon Havaalanı'na dönmek için yola çıkan takım otobüsünün kurşunlanması olayında faillerinin bulunamadığını hatırlattı. Olayın yıl dönümünde kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün, 4 Nisan 2015 tarihinde, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynadığımız ve 5-1 galibiyetle ayrıldığımız müsabaka sonrası Trabzon Havaalanına dönmek için yola çıkan kafilemizi taşıyan otobüsümüzün kurşunlanması hadisesinin üzerinden 3 yıl geçti...

Hiçbir Fenerbahçeli’nin unutmasının mümkün olmadığı, camiamıza ve Türk sporuna yönelik bu korkunç saldırının faillerinin bulunması için 3 yıldır verdiğimiz hukuk mücadelesi halen devam etmektedir.

Bu camia, hainlerin saldırılarına boyun eğmeyecek, her ne olursa olsun haksızlığın peşini bir an olsun bırakmayacak kadar büyüktür.

Camiamıza ve Türk sporuna yönelik bu hain saldırının faillerinin bulunması ve bu karanlık olayın aydınlatılması için Türkiye Cumhuriyeti’nin ilgili resmi kurumlarına yönelik talebimizi yinelerken, adalete olan inancımızla davamızın peşinde olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız."  

Etiketler: fenerbahçe

 

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