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Fenerbahçe'den kınama

Fenerbahçe Kulübü, Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın PFDK'ya sevk edilmesini kınadı.

Fenerbahçeden kınama

02 Şubat 2018 00:01

Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili "Kınıyoruz" başlığıyla yaptığı açıklama şöyle:
"Teknik Direktörümüz Sayın Aykut Kocaman'ın, 31.01.2018 tarihinde oynanan Akın Çorap Giresunspor - Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası müsabakası sonrası flaş röportaj ve basın toplantısında yapmış olduğu açıklamaların "sportmenliğe aykırı" olduğu gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildiği haberini utançla öğrendik.

Ülkemizde faaliyet gösteren birçok spor kulübünün, haksızlığa uğradıklarını düşündüklerinde yaptıkları açıklamalar ve verdikleri reaksiyonlar ortadayken, hocamızın son derece insani, futbolu yönetenlere duyduğu güvensizliği olabilecek en medeni biçimde dile getirmesinin, futbolu yöneten mekanizma tarafından "Sportmenliğe Aykırı" olarak değerlendirilmesi, hocamızın haklılığını en net biçimde ortaya koymakla birlikte, bize karşı, TFF'nin son derece demokratik bir hak olan ifade özgürlüğüne muhalif bir tavır sergilediği tüm aklı selim kamuoyu paydaşlarının ortak fikridir.

Bizler, takımımıza ve teknik ekibimize olan güvenimizi yineliyor, camiamızın kenetlenmesiyle birlikte aşılamayacak hiçbir engelin olmadığını düşünmekle birlikte, futbolu yöneten mekanizmanın adil futbol iklimi oluşturmadığı takdirde hali hazırda birçok problemi bulunan futbolumuzun daha da kötüye giderek onarılmaz yaralar alacağını düşünüyoruz.

Hocamıza ve kulübümüze yönelik bu taraflı tavrı kınıyor, TFF ve kurullarının bir an önce aklı selim kararlar alarak yanlıştan bir an önce dönmesini bekliyoruz." 

Etiketler: fenerbahçe, kınama

 

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