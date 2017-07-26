Fenerbahçe’den Kjaer açıklaması

Fenerbahçe, Sturm Graz ile yarın oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu karşılaşması için sabah saatlerinde Avusturya’ya gitti. Kafilede transfer döneminin gözdesi Simon Kjaer’in yer almaması dikkat çekmişti. Sarı-lacivertli kulüp Danimarkalı yıldızın sol arka üst adalesinde zorlanma olduğunu ve bu nedenle kadroya dahil edilmediğini açıkladı.

Kjaer, Fenerbahçe ile Avrupa maçına çıkması durumunda yeni takımında Avrupa’da forma giyemeyecek. Yıldız futbolcunun Milan ve Sevilla’nın transfer listesinde bulunduğu belirtiliyor.