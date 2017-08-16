Fenerbahçe'den Lens taktiğiyle Aboubakar bombası!

Yönetim, Giuliano için ilk etapta Zenit'le 1 milyon euro kiralama bedeli ve 6 milyon euro satın alma opsiyonu için anlaşmıştı. Ancak devreye Trabzonspor girince, sarı-lacivertliler 7 milyon euroyu peşin ödeyip transferi gerçekleştirmek zorunda kaldı. Bu transfer sonrası sarı-lacivertlilerin elinde bonserviste kullanabileceği 4 milyon eurosu kaldı.

Forvete ve savunmaya takviye planlayan Fenerbahçe, 4 milyon euronun 1 milyonunu, bu hafta içerisinde kiralık olarak renklerine bağlamaya hazırlandığı stoper Gustavo Gomez için Milan'a ödemeyi planlıyor.

Lens taktiğiyle Aboubakar transferi...

Kalan 3 milyon euroluk bütçeyle, Vincent Aboubakar transferi şimdilik zor görünüyor. Fenerbahçe yönetimi, Aboubakar için Beşiktaş'ın Jeremain Lens transferinde izlediği yolu izlemeyi planlıyor. Bonservisinin yüzde 65'i Lorient, yüzde 35'i ise Porto'da bulunan Kamerunlu golcü için F.Bahçe iki kulüple de masaya oturarak, 2 milyon kiralama bedeli ve gelecek yıl ödenmek üzere 8 milyon euro satın alma bedeli önerecek. Bu teklif, iki kulüp tarafından kabul edilirse Aboubakar ile önce 1 yıllık kiralık ardından da 4 yıllık sözleşme imzalanacak

Beşiktaş'ta 19 gol, 4 asistle oynadı

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Kamerunlu yıldız, siyah-beyazlı formayla 38 maça çıktı. 2427 dakika oyunda kalan Aboubakar, bu süre zarfında 19 gol ve 4 asistle oynadı. Kamerun A Milli Takımı'nda da forma giyen Aboubakar, bu yaz Konfederasyon Kupası'nda 3 maça çıktı, 1 de gol attı.

Kaynak: Sabah