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Fenerbahçe'den 'Mehmet Ekici' açıklaması

Fenerbahçe, Mehmet Ekici'nin transferiyle ilgili açıklamada yaptı.

Fenerbahçeden Mehmet Ekici açıklaması

25 Ocak 2017 21:59

 Ekici'nin kulübüne 3 milyon Euro teklif yaptığı yönündeki haberleri yalanlayan sarı-lacivertli kulüp, internet sitesinden konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Bazı internet mecralarında ve sosyal medyada, kulübümüzün Mehmet Ekici ile ilgili fiyat arttırarak, futbolcunun kulübüne 3 milyon Euro teklif ettiğine dair asılsız haberler yer almaktadır. Kulübümüzün bahse konu futbolcu ile ilgili son teklifi 2 milyon Euro olup, bunun dışında bir teklif yapılmamıştır. Dolayısıyla söz konusu haberler yalandır." 

Etiketler: fenerbahçe, mehmet ekici


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