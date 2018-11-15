Fenerbahçe'den Mustafa Cengiz'e sert cevap

Sarı-lacivertli kulübün resmi sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Söyleyecek çok sözümüz varken, seviyemizi bozmamak ve futbol ortamına daha fazla zarar vermemek adına, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı'nın dün yapmış olduğu, Başkan Vekilimizi muhatap almadığını söyleyerek başladığı ancak sonrasında nereyi adreslediği de belli olmayan hakaret içerikli çirkin söylemlerini şiddetle ve esefle kınıyoruz. Kulüplerimizin başkan ve yöneticilerinin bir yerlere hoş görünme ve yaranma sevdası ile yaptığı açıklamaların ne Türk sporuna ne de bu açıklamaları yapanlara en ufak bir fayda sağlamadığı aşikardır. Akıl tutulması ile ortaya çıktığına inandığımız ve bizim şaşkınlıkla izlediğimiz tüm bu söylemleri üzülerek sahiplerine iade ediyoruz."

MUSTAFA CENGİZ NE DEMİŞTİ?

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, dün bütün camiayı derinden sarsan artı cezalar verildiğini belirterek, “Şahsıma da Galatasaray'a da verildi. Ben bir tek şeye üzüldüm, protokole giremiyorum. Locamda da izleyemeyeceğimi öğrenince çok üzüldüm. Ben Galatasaray'dan ayrılamam. Biz belli bir strateji ile gittiğimize inanıyoruz. Küfürlerle, ağır sözcüklerle konuşmayız. Bizim aldığımız kültür, genetik kodlarımızdaki duruşla cevap veririz. Yoksa bizim jargonumuz rakip kulübün resmi sitesinde kullandığı lümpen sokak jargonuna döner. Biz camiamızın hiçbir ferdine laf söyletmeyiz. Biz bütün camiayı temsil ediyoruz. Dünya çapında marka olan Fatih Hocamıza yapılan saldırıyı kınadık ama bundan sanırım bir şey anlamadılar. İkinci başkan düzeyinde konuşuldu. Ben muhatap almak istemedim” diye konuştu.

“BELLİ HAYVAN TÜRLERİ İLE HAYVAN OLAMAYIZ”

Ali Sami Yen'in işaret ettiği gibi uluslararası başarıları esas alan bir kulüp olduklarını söyleyen Başkan Cengiz, “Biz haksız eleştirilerin hepsine yanıt veremeyiz. Biz, çok özür dilerim, belli hayvan türleri ile hayvan olamayız. Belli kötülerle kötü olamayız. Biz böyle durmaya mecburuz. Fakat özellikle sanki belli bir rövanş duygusunu almış gibi futbol direktörümüz temelinde hem de bu kadar sakat oyuncu varken, oyuncularımızı haksız disiplin talimatının ilgili maddesine aykırı şekilde sevk edişler ve aşırı cezalar var. Türk futbol tarihinde görülmemiş ceza uygulanıyor. Bize 40 hafta, rakibe 14 hafta. Olayları başlatan rakip oyuncular. Biz adaleti herkes için istiyoruz. Biz haksız adalet istemiyoruz. Böyle bir hakkı reddediyoruz” şeklinde konuştu.