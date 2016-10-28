GALATASARAY 87-103 FENERBAHÇE

Karşılaşmaya Galatasaray Odeabank; Sinan, Göksenin, Micov, Daye ve Tyus 5’i ile çıkarken, Fenerbahçe Ali Muhammed, Sloukas, Datome, Antic ve Udoh ile başladı. Mücadeleye hücumda hızlı başlayan sarı-kırmızılılar Daye ve Tyus’ı pota altında etkili kullanarak 6-0 başladı. Sinan Güler ve Daye’nin dış atışlarıyla farkı 8 sayıya çıkaran Galatasaray, periyodun bitimine 4 dakika 52 saniye kala skoru 15-7 yaptı. Sloukas, Ali Muhammed ve Udoh ile karşılık veren sarı-lacivertliler skoru 17-16’ya getirdi. Udoh’un serbest atışlarıyla öne geçen Fenerbahçe, periyodu 22-19 önde tamamladı.

İkinci periyoda hücumda etkili başlayan Fenerbahçe Udoh’un pota altından, Sloukas ile Datome’un da üçlüleri ile farkı 12’ye çıkarttı ve skoru 38-26 yaptı. Galatasaray Odeabank, Micov, Daye ve Pleiss ile farkı tek hanelere indirse de sarı-lacivertliler, devreye 48-41 devreye önde girdi.

Üçüncü periyota Sinan’ın turnikesi ile başlayan Galatasaray skoru 48-43’e getirdi. Sloukas ve Udoh’un sayılarıyla farkı 9 sayıya çıkaran Fenerbahçe skoru 52-43 yaptı. Sloukas ile üç sayılık çizgisinin dışından, Vesely ile pota altından sayılar bulan sarı-lacivertliler, skoru 64-50’ye getirdi. Sarı-kırmızılılar, Dentmon, Smith ve Daye’nın sayılarıyla 12-4’lük seri yakalasa da son periyoda 70-64 geride girdi.

Son periyot Daye ve Sloukas’ın karşılıklı basketleriyle başladı. Kalinic, Udoh’un etkili oyunuyla farkı 13 sayıya çıkaran Fenerbahçe, skoru 79-66 yaptı. Russ Smith ile üst üste 7 sayı bulan Galatasaray, skoru 82-72’ye getirdi. Periyodun son bölümlerinde aradaki sayı farkının kapanmasına izin vermeyen Fenerbahçe, parkeden 103-87’lik skorla galip ayrıldı. Karşılaşmanın en skoreri 24 sayı ile oynayan Sloukas oldu. Galatasaray’da ise Daye 16 sayı ile mücadeleyi tamamladı.

-Karşılaşmadan notlar-

Sezonun ilk derbisi Fenerbahçe’nin

İki takım bu sezon ilk kez THY Euroleague’in 4. haftasında karşı karşıya geldi. Abdi İpekçi Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmadan galip gelen Fenerbahçe, sezonun ilk derbisinden galibiyetle ayrıldı. Galatasaray ile Fenerbahçe bu sene en az Avrupa’da 1, ligde de 2 olmak üzere 3 kez daha mücadele edecek.

Avrupa’daki ilk maç

Spor Toto Basketbol Ligi, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda birçok kez karşı karşıya gelen Galatasaray Odeabank ile Fenerbahçe Avrupa kupalarında ilk kez mücadele etti. 103-87’lik skorla rakibini mağlup eden Fenerbahçe Avrupa’daki ilk randevudan galip ayrıldı.

Galatasaray’da kötü gidiş devam ediyor

Galatasaray Odeabank, THY Euroleague’de oynadığı 3 karşılaşmadan da mağlup ayrılmıştı. CSKA Moskova’ya 109-84 Kızılyıldız’a 85-83 Maccabi Tel Aviv de 98-92’lik skorla kaybeden sarı-kırmızılılar, bu seriyi Fenerbahçe karşılaşması ile de bozamadı. Galatasaray de böylece 4’te 0 yapmış oldu.

Fenerbahçe seriyi 4’e çıkardı

Fenerbahçe bu sezon Brose Bamberg’i 67-66, Barcelona’yı 73-72 Zalgiris Kaunas’ı da 82-68’lik skorla mağlup ederek, 3’te 3 ile başlamıştı. Abdi İpekçi’de oynanan karşılaşmadan da galip ayrılan sarı-lacivertliler 4’te 4 yaptı.

Abdi İpekçi kapalı gişe

Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşmasını izlemek için Abdi İpekçi Spor Salonu’na gelen sarı-kırmızılı taraftarlar tribünlerde boş yer bırakmadı. Sarı-kırmızılı taraftarlar maç boyunca takımlarını desteklediler.

Obradovic: 7 - Ergin Atman: 4

Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman ile Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, bu karşılaşma ile birlikte Avrupa kupalarında 10. kez karşılaştı. Maçtan önce Obradovic’in 6-4 üstünlüğü bulunuyordu. Fenerbahçe’nin galibiyetiyle Obradovic galibiyet sayısını 7’ye çıkardı.

Fenerbahçe’de tek eksik Bogdanovic

Fenerbahçe’de Zalgiris Kaunas karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Sırp oyuncusu Bogdan Bogdanovic, sakatlığından dolayı Galatasaray Odeabank karşılaşmasından takımında yanında yer alamadı. Yine aynı maçta sakatlanarak oyundan çıkan Sırp oyuncu Nikola Kalinic, sarı-kırmızılılara karşı forma giydi.

Salon: Abdi İpekçi

Hakemler: Daniel Hierrezuelo xx, Borys Ryzhyk xx, Jakub Zamojski xx

Galatasaray Odeabank: Russ Smith xx 15, Preldzic x, Micov xxx 13, Tyus xx 8, Thompson x 2, Blake Schilb x, Pleiss xx 5, Daye xxx 16, Sinan Güler xx 10, Jon Diebler x, Dentmon xx 14, Göksenin Köksal x 2

Başantrenör: Ergin Ataman

Fenerbahçe: Barış x, Udoh xxx 21, Antic x 2, Sloukas xxx 24, Nunnually x 4, Vesely xx 12, Kalinic x 5, Ali Muhammed xxx 22, Datome xx 13

Başantrenör: Zeljko Obradovic

1. Periyot: 19-22 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 41-48 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 64-70 (Fenerbahçe lehine)

Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu