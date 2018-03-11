Fenerbahçe’den Neustadter açıklaması

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında oynanan ve Fenerbahçe’nin 2-0’lık galibiyetiyle sonuçlanan Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasında sarı-lacivertlilerin Rus futbolcusu Roman Neustadter maçı sakatlığı sebebiyle tamamlayamamıştı. Kulüpten yapılan açıklamada Neustadter’in sağlık durumu ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

“Yeni Malatyaspor maçında rakibinin darbesiyle sakatlanan futbolcumuz Roman Neustadter’e Malatya’da hastanede kulüp doktoru Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu gözeteminde MR çekildi. Tecrübeli futbolcumuzun kafasının arka kısmındaki yumuşak dokuda kanama tespit edilirken ciddi bir duruma rastlanmadı. Genel durumunun iyi olduğu belirlendi. Neustadter’in sağlık ekibimizin uygulayacağı tedavi sonrası onay verildiğinde takımla çalışmalara başlayacak.”